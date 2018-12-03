Мединский расскзал об угрозе российскому кинематографу со стороны Голливуда

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Меры государственного протекционизма в области кинематографа необходимо усиливать, иначе он будет разрушен "всемирной машиной Голливуда", заявил журналистам в понедельник министр культуры РФ Владимир Мединский.

Ранее глава студии "Мосфильм" Карен Шахназаров в интервью радиостанции "Говорит Москва" заявил, что прокат американских фильмов в России необходимо ограничить.

"Я рад, что такие идеи, наконец, достигли и кинематографического сообщества. Начинают это осознавать. Меры государственного протекционизма в области кино должны быть усилены, иначе наш кинематограф рано или поздно будет разрушен всемирной машиной Голливуда", — сказал Мединский.

При этом министр отметил, что иностранный фильм "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда" в отдельные дни в ноябре занимал свыше 70% сеансов, добавив, что сам эту картину не видел.

"Меня возмущает, что две трети сеансов отдавались одному фильму. Что это, как не монополия, тотальная монополия голливудских кинопрокатчиков, которая диктует свои условия киносетям?" — пояснил министр, добавив, что российское кино в некоторых случаях не доходит до зрителя.

На заседании правительственного совета по развитию отечественной кинематографии в конце прошлого года Мединский попросил премьер-министра РФ Дмитрия Медведева поддержать несколько инициатив, в частности, по ограничению количества сеансов одной картины в кинотеатрах до 35% и по отчислению 3% с каждого билета на поддержку отечественного кино.