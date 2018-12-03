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Культура

"Мат становится культом": что не поделили Иосиф Пригожин и Сергей Шнуров

(обновлено: 18:08 03.12.2018)
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Анна Михайлова
© РИА НовостиПродюсер Иосиф Пригожин и лидер музыкальной группы Ленинград Сергей Шнуров. КоллажПродюсер Иосиф Пригожин и лидер музыкальной группы Ленинград Сергей Шнуров. Коллаж
© РИА Новости

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости, Анна Михайлова. В соцсетях вторые сутки продолжается обмен колкостями между лидером группировки "Ленинград" Сергеем Шнуровым и продюсером Иосифом Пригожиным. Представители российского шоу-бизнеса разошлись во мнениях об использовании ненормативной лексики на концертах.

Конфликт начался после того, как Иосиф Пригожин в интервью радиостанции "Говорит Москва" раскритиковал фанатов "Ленинграда", назвав их "лохами" за то, что подпевают песням, в которых содержится мат. Сергей Шнуров вступился за поклонников в уже традиционной для него форме — опубликовал стихотворение в инстаграме.

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Чтобы не прослыть последним лòхом, По себе людей я впредь не меряю. Раз на русском языке петь плохо, Буду слушать я теперь Валерию. Там всё чистенько, ну прям, как в каземате, И во славу несомненно божию. У меня ж, как в жизни — мат на мате, Да ещё с моей пропИтой рожею. Пусть настигнет кара многократная. Каюсь, был не прав, что пел как слышится. Забираю все слова обратно я. Пусть камыш здесь больше не колышется.

Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs)

Музыкант иронично "извинился" перед оппонентом и пообещал впредь слушать композиции жены Иосифа Пригожина — певицы Валерии, где "все чистенько, как в каземате". Продюсер решил продолжить поэтический баттл и выложил в своем инстаблоге стихотворный ответ, где назвал Шнурова "хорошим парнем" и похвалил за знание русской поэзии. При этом Пригожин упрекнул музыканта в следовании моде на мат.

Ответный стих не заставил себя долго ждать. В новом поэтическом посте Шнуров парировал, что может позволить себе быть немодным.

"Свободным быть пока себе позволю. / И назову своими именами вещи, / Пусть бьет глагол, деепричастье хлещет. / А песни что, они ж не опиаты".

В заключение Шнуров резко отозвался об идее Пригожина увеличить штрафы за мат на концертах, назвав невыполнимой задачу добиться, "чтоб матерились только олигархи". Этот выпад музыканта продюсер предпочел прокомментировать коротким видео, где использовал эпизод из советского фильма "12 стульев" и фрагмент выступления самого Шнурова.

© РИА Новости / Андрей КиреевЛидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров на концерте во второй день музыкального фестиваля ZBFest
© РИА Новости / Андрей Киреев
Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров на концерте во второй день музыкального фестиваля ZBFest

В интервью РИА Новости Иосиф Пригожин пояснил свою позицию по поводу увеличения штрафов за использование ненормативной лексики на выступлениях:

"Есть закон, и если он не соблюдается, то его нужно либо отменить, либо усилить, другого варианта нет. Сережа на волне хайпа дает людям то, что им нравится. Молодец. Но тогда не обижайтесь на то, что мат становится символом русского языка. Когда Шнуров это делает на сольных концертах, — еще ничего, но когда мат в его песнях "запикивают" по телевидению, это уже слишком. Или на больших фестивалях, где еще 15 артистов заявлено, и их пришли слушать женщины, дети", — отметил продюсер.

© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкИосиф Пригожин на пресс-конференции
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Иосиф Пригожин на пресс-конференции

По мнению продюсера, поощряя мат на сцене, общество забывает о детях.

"Не ждите тогда от детей ничего хорошего в будущем. Потому что свобода — это не вседозволенность. Есть люди, с которыми у меня серьезные разногласия по этому поводу, и мы спорим все время. Ну, давайте завтра устроим референдум: а можно ли нам по телевизору так говорить. Должна быть хотя бы маленькая частичка уважения. Во что мы превращаем язык?"

Пригожин заверил, что его дети Шнурова не слушают: "К великому счастью, нет", — заявил продюсер. Тем не менее его беспокоит, что с "Ленинграда" берут пример молодые музыканты.

"Мат становится культом, без этого не существует сегодня ни одна новая песня у молодежи! Обиделись на Дагестан, который встал на дыбы, потому что они не хотят таких концертов. Но вы посмотрите, что происходит?! Я захожу в iTunes, и каждая новая песня с грубым площадным матом", — отмечает Пригожин.

© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкГруппа "Ленинград" на закрытии фестиваля "Нашествие
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Группа "Ленинград" на закрытии фестиваля "Нашествие

Он добавил, что его претензия касается не только творчества Сергея Шнурова.

"Шнур просто стал примером, не то чтобы я хотел его задеть. Я мог другое имя назвать. Вот этот Хаски, сейчас все обсуждают на телевидении. Чиновники высокого ранга стали говорить: "А давайте рэперам гранты давать". Я не понимаю, что происходит. Такое ощущение, что мы в какой-то психиатрической больнице находимся. Надо определиться — туда или сюда, потому что иначе в обществе это выглядит посмешищем. Как будто законы принимают, чтобы их нарушать, и никто не несет за это ответственность. Либо должны быть большие штрафы, либо их надо отменить совсем", — считает продюсер.

Рэп-исполнитель Хаски (Дмитрий Кузнецов) во время рассмотрения административного дела в Первомайском районном суде Краснодара. Архивное фото
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Рэпер Хаски отменил концерты в шести городах России

При этом он отметил, что считает творчество "Ленинграда" талантливым:

"У меня нет с Сережей никаких разногласий. "Ленинград" — талантливая группа, но они продают мат, а дальше их начинают приводить в пример. За ними последовали Элджей, Фейс и другие. Они говорят: "А почему Шнурову можно, а нам нельзя?" Значит, одним можно нарушать закон, а другим нельзя?" — задается вопросом Пригожин.

Продюсер также сравнил поклонников "Ленинграда" с детьми, которым нравится нарушать запреты.

"Абсурд в том, что закон есть, а люди на этих концертах делают, как назло. Знаете, когда говоришь детям: "Нельзя так делать", а они все равно делают. Они же смеются над законом," – рассуждает Пригожин.

© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкЗрители на концерте группы "Ленинград"
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Зрители на концерте группы "Ленинград"

Несмотря на это, продюсер выступил с критикой отмены концертов рэперов:

"Это глупость — отменять концерты. Не надо было сначала давать площадку, чтобы потом отменять. Они что — не ознакомились с творчеством этих людей? Это, наоборот, вызывает гнев у народа. И выглядит комично. Не надо отменять концерты, надо изначально не давать площадки. Причем отменяют у маленьких артистов, а у больших — нет. Но тогда или у всех, или ни у кого", — подчеркнул Пригожин.

Хип-хоп-исполнитель Элджей. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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В Якутске отменили концерт рэпера Элджея

На момент публикации Сергей Шнуров никак не прокомментировал последний выпад Пригожина. В свою очередь гитарист и представитель группы "Ленинград" Дмитрий Гугучкин рассказал РИА Новости, что коллектив не участвует в конфликте фронтмена с продюсером.

"Дискуссия сейчас проистекает чисто гипотетически, поэтому пока нас это никак не касается и комментировать здесь от лица группы нечего. Сергей в данной ситуации выступает с личной инициативой", — отметил музыкант.

На вопрос о возможном повышении штрафов или отмене концертов, он ответил: "Поживем — увидим".

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