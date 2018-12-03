Эрмитаж не разрешает снимать у себя музыкальные клипы, заявил Пиотровский

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 дек — РИА Новости. Эрмитаж не разрешает снимать у себя музыкальные клипы в отличие от Лувра, где видеоролик сделала, например, певица Бейонсе, сообщил генеральный директор музея Михаил Пиотровский в рамках интернет-встречи.

Пользователи сети поинтересовались у Пиотровского, возможно ли в Эрмитаже снять видео, как сделали Бейонсе и рэпер Джей Зи в Лувре.

"Мы не даем снимать в Эрмитаже клипы. В Эрмитаже мы снимаем только про Эрмитаж, про других не снимаем", — сказал гендиректор музея, отвечая на вопрос.

"Он (клип) для них хорош, но они для себя используют шедевры Лувра. Ничего нового про Лувр человек не узнал… Никаких новых мест Лувра он не высветил", — добавил Пиотровский.