Стройными рядами: россиянки идут на "Мисс Вселенная" отдельной колонной

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Россиянки в очередной раз подтверждают репутацию самых красивых девушек планеты: в конкурсе "Мисс Вселенная" в декабре в Таиланде будут участвовать не только Мисс Россия, но и еще две участницы российского происхождения – Мисс Исландия и Мисс Финляндия.

Наследие Трампа

"Мисс Вселенная" (Miss Universe) — международный конкурс красоты. Впервые был проведён в 1952 году. Участницы отбираются на национальных конкурсах красоты стран-участниц. Минимальный возраст претенденток на корону должен составлять 18 лет. Россиянка пока что лишь однажды завоевала титул "Мисс Вселенная" — в 2002 году ей стала Оксана Фёдорова.

В 1996 году права на проведение конкурса купили структуры будущего президента США Дональда Трампа. Он владел конкурсом почти 20 лет, однако в 2015 году продал.

В России конкурс проходил в 2013 году, организаторами шоу были отец и сын Арас и Эмин Агаларовы. Трамп даже снялся в одном из клипов Эмина, сыграв эпизодическую роль босса, увольняющего певца. Интересно, что сотрудничество Агаларовых с известным политиком вышло им боком – сейчас они проходят по делу о якобы попытке повлиять на президентские выборы в США. В августе спецпрокурор США по "делу России" Роберт Мюллер даже подал запрос на проведение допроса Эмина.

Финал этого года пройдет 16-17 декабря в Бангкоке.

Мисс Россия с необычной внешностью

Впрочем, будем надеяться, что конкурс в Бангкоке пройдет без политики. Россию на нем будет представлять 18-летняя Юлия Полячихина из Чебоксар. Она учится на втором курсе отделения факультета журналистики чувашского университета, работает моделью. Девушка уже принимала участие в профессиональных показах в Японии и Париже.

"Стройная фигура у меня благодаря генам. У меня и мама стройная. Кроме того, за плечами 8 лет фитнес-аэробики. У меня первый взрослый разряд и я была в сборной Чувашской республики по этому виду спорта. Это тоже повлияло на фигуру. И характер выковало, упорство", — откровенничает девушка в интервью РИА Новости.

Она гордится своей необычной, как она считает, внешностью и знанием чувашского языка.

"Мама – чувашка. Я изучала чувашский язык в школе, свободно говорить не могу, но какие-то простые обыденные разговоры могу понять. Знаю чувашские сказки, кухню чувашскую люблю, знаю, как готовить чувашский суп шурпе", — рассказала Юлия. Себя она охарактеризовала как "девушка хозяйственная, готовить умею и люблю". Юлия призналась, что победа в конкурсе и подготовка к следующему этапу не повлияла на ее рацион: "ем все, что ела раньше".

В интервью РИА Новости девушка пожаловалась, что совмещать учебу и подготовку к конкурсу нелегко.

"Почему журфак? Это произошло спонтанно. Мне показалось, что в этой сфере я смогу себя проявить. Потом я поняла, что это было правильное решение. Себя как журналист еще не пробовала. Но я много раз была на телевидении, знаю, из чего оно состоит и какие там могут быть подводные камни, как строится работа на телевидении", — рассказала Полячихина РИА Новости. По ее словам, в будущем она видит себя журналистом-новостником или ведущей.

Впрочем, пока что все ее мысли заняты участием в конкурсе. В качестве приза за "Мисс Россия" Юлия получила три миллиона рублей и автомобиль, который подарила маме. Она явно очень привязана к семье – перед поездкой в Таиланд девушка навестила родной край. "Кого бы я поблагодарила за все? Родителей и сестренку, которая добавила мне нежности", — говорит она. А вот спутника жизни у девушки пока нет.

"Жизнь изменилась кардинально. Я сменила место жительства, переехала в Москву. Поменялось все. Я стала себя по-другому ощущать, по-другому чувствовать. В будущем я планирую получить второе образование – скорее всего, актерское", — рассказывает Юлия.

Она говорит, что ее стали узнавать на улице, а вот отношение друзей изменилось – "как в лучшую, так и в худшую сторону", признается она. "Люди бывают разные, но я уверена, что сейчас меня окружают самые достойные", — рассуждает девушка.

В финале она собирается презентовать специально изготовленную матрешку из хрусталя (это очередной из этапов конкурса), а также выступить в русском национальном костюме.

"Я очень переживаю за языковой барьер, но понимаю, что смогу с этим справиться. У меня ежедневные занятия по английскому и я думаю, что все будет отлично", — рассказала девушка РИА Новости.

Золушка из Сибири покорила Исландию

Не менее интересна и участница из Исландии – 19-летняя Катрин Лея Еленудоттир (Екатерина Скоробогатова), в августе официально ставшая самой красивой девушкой этой страны.

Биография самой Катрин — история успеха сибирской Золушки, в 9 лет переехавшей в далекую Исландию из Омска, где ее отец, известный в городе бизнесмен, был убит в результате покушения. О гибели отца Катрин узнала из сообщений прессы – связей с Катей и ее матерью мужчина не поддерживал. Впрочем, мрачные страницы биографии Катрин позади – сейчас она учится в престижном колледже и пробует силы в общественной деятельности.

"В 2005 году я и Катрин поехали отдыхать (из Омска) в Испанию, там я и познакомилась с исландцем. Вернувшись домой, мы продолжили общение, а вскоре я поехала в Исландию. Мы мало знали об этой стране, поэтому я оставила дочь с родителями", — вспомнила ее мать, Елена Скоробогатова в интервью РИА Новости.

Через два года Елена забрала дочку к себе. Своего отца девушка не помнит, потому что родители развелись скоро после ее рождения. "Отец Катрин погиб в 2011 году", — рассказала РИА Новости Елена Скоробогатова.

Сейчас мама и дочь адаптировались в исландском обществе, получили гражданство. Елена работала в доме престарелых, учила язык. Сейчас, подтвердив российский диплом о высшем образовании, преподаёт физкультуру в средней школе.

Катрин учится в одном из самых престижных колледжей Исландии Mentaskolinn i Reykjavik, закончила третий курс языкового отделения — здесь преподают исландский, английский, французский и датский языки, а также латынь. "В будущем планирую поступать в Институт Исландии и изучать юриспруденцию", — рассказала девушка РИА Новости.

Она и ее мама отказались отвечать, сохранилось ли у них российское гражданство — возможно, из опасения, что это помешает представлять Исландию на международных конкурсах. Тем не менее, они часто посещают родственников в Омске. Сама девушка предпочитает пользоваться своим исландским именем, однако в соцсетях зарегистрирована под старым — Екатерина Скоробогатова.

Катрин занимается общественной работой, передавая другим мигрантам опыт адаптации в довольно закрытом исландском обществе — для этого девушка организовала целую программу Be brave ("Будь храбр"). Кроме того, девушка работает в одной из исландских школ волонтером — помогает подросткам-иммигрантам преодолевать сложности адаптации, да и просто делать домашнюю работу. Несомненно, жюри по достоинству оценит ее социальную активность.

Мисс Финляндия за толерантность и против русофобии

Наконец, будет на конкурсе и еще одна девушка с русскими корнями – 23-летняя жительница Хельсинки Алина Воронкова. Девушка родилась в городе Лахти в семье ингерманландских финнов Дмитрия и Светланы Воронковых, в 90-ые годы эмигрировавших из России.

До победы Воронкова участвовала в разных конкурсах красоты в нескольких финских городах – по ее признанию, она с детства мечтала стать "Мисс Финляндия".

Дома с родителями она говорит по-русски, изучала русскую литературу в Университете Восточной Финляндии. Сейчас поступила в Университет Хельсинки, где через год – после окончания череды конкурсов – намерена продолжить учебу.

В интервью РИА Новости девушка призналась, что все же больше чувствует себя финкой. А вот внимание к ее персоне в России стало для Воронковой приятным сюрпризом.

"Мама рассказала мне, что по российским телеканалам показывают мои фото из Instagram и рассказывают, что в конкурсе "Мисс Финляндия" победила наполовину русская. Я очень благодарна, для меня это только позитив и очень приятный факт", — рассказала она.

По ее словам, она по-прежнему испытывает восторг от победы. "Думаю, это состояние будет длиться целый год, потому что я три года шла к этому, работала и здесь, и за границей, ходила на разные съемки, училась, как правильно говорить, ходить — и вот награда. Так что я очень рада и в восторге от того, какой у меня будет год", — поделилась Воронкова.

По приглашению посольства Финляндии в России девушка уже побывала в Москве, где участвовала в фотосессиях, посетила Красную площадь и Большой театр.

"Во время поездки я говорила на русском языке, в интервью и на улице. Часто мне было трудно найти правильные слова или уловить мысль, особенно перед камерами. Некоторых это расстраивало. А я пыталась перевести всё в шутку. Может быть, нужно немного терпения и толерантности", — говорит она.

Девушка рассказала, что в роли "Мисс Финляндия" хочет поднять важную проблему издевательств в школе из-за происхождения и внешнего вида. "Издевательства из-за русских корней — то, с чем сталкивалась я или мои друзья, которые либо наполовину русские, либо переехали из России. Есть очень сильное предубеждение (против россиян в Финляндии), даже у взрослых людей. Поэтому я хочу быть примером как раз того, что пусть человек иностранец или наполовину иностранец, не нужно делать о нем выводов, пока вы не узнаете его лично", — рассуждает Воронкова.