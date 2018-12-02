"Буду слушать Валерию". Шнуров и Пригожин поспорили о фанатах "Ленинграда"

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров и продюсер Иосиф Пригожин поспорили о фанатах группы и разошлись во мнениях относительно использования мата в творчестве.Говорит Москва" Пригожин раскритиковал лексику, используемую Шнуровым в своих песнях. Продюсер также нелестно высказался о поклонниках "Ленинграда", скандирующих неприличные слова вслед за музыкантом.
В ответ Шнуров опубликовал в инстаграме стихотворение, в котором в ироничной форме "извинился" перед Пригожиным за свои песни:
"По себе людей я впредь не меряю.
Раз на русском языке петь плохо,
Буду слушать я теперь Валерию".
Сравнивая творчество "Ленинграда" с песнями супруги Пригожина певицы Валерии, Шнуров также выразил "сожаление", что "пел как слышится" и забрал свои слова обратно.
"Каюсь, был неправ", — сыронизировал он.
"Мат стал хайпом"
"Мат стал хайпом, мат стал трендом, мат стал символом языка. Если у вас нет мата в песне, то это немодно. Я предлагаю увеличить штраф и брать десять миллионов рублей, а не пятьдесят тысяч, за его нарушение. Уважайте закон, а уважать закон можно только задорого", — сказал продюсер РИА Новости.
По его мнению, пропаганда ненормативной лексики влечет к разложению российского общества, а популярность текстов с ненормативной лексикой закладывает неправильные взгляды у подрастающего поколения.
"Я не хочу, чтобы мои дети или моя мама видели это все в таком объеме. Я возмущен. Это вседозволенность и безнаказанность", — заключил он.