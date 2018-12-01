София Ротару не примет участие в конкурсе "Песня года"

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Певица София Ротару не принимает участие в концерте "Песня года", который проходит в субботу в СК "Олимпийский", рассказал РИА Новости администратор певицы.

Ранее "Комсомольская правда" сообщила, что Ротару отказалась ехать в Москву на концерт "Песня года", который проходит в СК "Олимпийский" 1 декабря, в связи с введением на Украине военного положения, чтобы "не накалять ситуацию и не провоцировать радикально настроенных соотечественников".

"Да, это правда, мы не поехали на концерт, он сегодня проходит в "Олимпийском", — подтвердил информацию администратор певицы, отказавшись комментировать причины.

Ротару участвовала в конкурсе с 1973 года практически ежегодно (кроме 2002 года), ее песни выходили в финал более 40 раз, конкуренцию ей составлял только Иосиф Кобзон и Лев Лещенко.