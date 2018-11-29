Швыдкой заявил, что современных рэперов нельзя игнорировать

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Современная рэп-музыка в какой-то степени становится заменой стадионной поэзии середины XX века, ее создают образованные люди, игнорировать это направление нельзя, заявил на заседании оргкомитета по поддержке литературы, книгоиздания и чтения в РФ спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

За последние несколько недель ряд концертов современных исполнителей, в частности, рэперов Хаски и Элджея, групп IC3PEAK и "Френдзона" в российских регионах были отменены. Российские рэперы Баста, Oxxxymiron (Мирон Федоров) и Noize MC (Иван Алексеев) дали в понедельник концерт "Я буду петь свою музыку" в поддержку Хаски. Ряд СМИ сообщил, что сборы от продажи билетов на концерт составили порядка шести миллионов рублей. Хаски позднее сообщил, что часть вырученных денег будет направлена профильным правозащитным организациям.

"Мы сегодня видим, что у молодежи есть свои кумиры. Я недавно из любопытства пошел и посмотрел концерт Noize MC. Это тысячи молодых людей. Понятно, многие считают, что это не литература. На самом деле, это литература нынешнего поколения. Простыми запретами мы ничего не сделаем. Посмотрите, какое количество людей их читают и слушают. Это замена стадионной поэзии 50-60х годов", — сказал Швыдкой.

Он подчеркнул, что помимо литературы и поэзии, которая оказывается в центре внимания оргкомитета по поддержке литературы, книгоиздания и чтения в РФ, есть и другая литература, которую сейчас нельзя игнорировать.

"Надо внимание обратить и подумать, что можно и нужно сделать. Здесь миллионы читателей. Мы занимаемся одной литературой, а во внимании – другая… Это совсем неглупые люди — Оксимирон, Нойз, — очень образованные, живущие по своим законам", — добавил Швыдкой.