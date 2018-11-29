Нарышкин предложил Минкультуры поддержать творчество рэперов

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Министерство культуры РФ могло бы оказать поддержку творчеству современных российских рэперов, соответствующее предложение будет направлено в правительство РФ, заявил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

В четверг в Москве прошло заседание оргкомитета по поддержке литературы, книгоиздателя и чтения в России. Выступивший на мероприятии спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой отметил, что рэперы являются носителями особого языка, пользуются большой популярностью у молодежи, поэтому деятелям культуры надо обратить на них внимание и постараться наладить диалог. По его мнению, рэп – это "замена стадионной поэзии 50-60-х годов".

"Может быть, министерству культуры стоит подумать о поддержке такой современной формы поэтической и музыкальной культуры", — сказал Нарышкин, подводя итоги заседания. Члены оргкомитета согласились с этим.

По словам Нарышкина, от имени оргкомитета будет направлено обращение в правительство РФ, "чтобы оно издало соответствующий распорядительный акт".