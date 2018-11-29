Хаски направит часть вырученных в его поддержку денег правозащитникам

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Деньги, вырученные от концерта в поддержку рэпера Хаски (Дмитрий Кузнецов), музыкант планирует направить в профильные правозащитные организации, а также коллективам, которые также столкнулись с проблемой отмены концертов, об этом он сам сообщил в видеообращении в Instargam.

Российские рэперы Баста, Oxxxymiron (Мирон Федоров) и Noize MC (Иван Алексеев) дали в понедельник концерт "Я буду петь свою музыку" в поддержку Хаски, которого задержали в Краснодаре. Ряд СМИ сообщили, что сборы от продажи билетов на концерт составили порядка шести миллионов рублей. Хаски поблагодарил музыкантов за поддержку в видеообращении, опубликованном в среду в его Instagram.

"Оказалось, что мы, музыканты, тоже имеем цеховую солидарность… Теперь у нас с вами есть собранные вами деньги. Что мы будем делать с ними: часть этих денег пойдет профильным правозащитным организациям, которые мне, в том числе, помогали, таким как "Агора" и "Открытая Россия", а также порталу "Медиазона". Главное — из собранных денег мы сможем, если потребуется, поддержать музыкантов, столкнувшихся с проблемой несправедливой отмены концертов", — сказал Хаски.

Он также выразил слова поддержки группам IC3PEAK, чей концерт был отменен в Перми, и группе "Френдзона" — их выступление не состоится в Вологде.

"Давайте решать эти траблы вместе, невзирая на политические, вкусовые и прочие разногласия", — заключил музыкант.

На прошлой неделе Хаски задержали в Краснодаре во время выступления на улице перед клубом, когда он начал читать свой трек, забравшись на припаркованную машину. В отношении рэпера составили три административных протокола, в итоге суд назначил ему 12 суток ареста за мелкое хулиганство и трое суток — за отказ от медицинского освидетельствования. По статье об организации массового пребывания граждан в общественных местах рэпер был оправдан.

Еще до проведения концерта адвокат Кузнецова Алексей Аванесян сообщил, что суд удовлетворил заявление защитников артиста и прекратил исполнение наказания. Как пояснил адвокат РИА Новости, суд посчитал, что для наказания достаточного тех трех суток, которые Хаски уже провел под арестом, в понедельник он вышел из спецприемника в Усть-Лабинске.

В среду Аванесян сообщил, что владелица автомобиля, на крыше которого рэпер Хаски пел в Краснодаре перед поклонниками, написала в полицию заявление, в котором попросила не возбуждать против артиста уголовное дело.