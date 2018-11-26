В Петербурге открыли памятник героям фильма "Собачье сердце"

Памятник героям фильма Собачье сердце работы скульптора Игоря Сенина, открытый на Моховой улице в Санкт-Петербурге в честь 30-летнего юбилея кинофильма. 26 ноября 2018

Памятник героям фильма Собачье сердце работы скульптора Игоря Сенина, открытый на Моховой улице в Санкт-Петербурге в честь 30-летнего юбилея кинофильма. 26 ноября 2018

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 ноя — РИА Новости. Памятник героям фильма "Собачье сердце" открыли в Санкт-Петербурге к 30-летию картины, сообщил РИА Новости представитель киностудии "Ленфильм".

"Красную ленточку перерезал режиссер фильма "Собачье сердце" Владимир Бортко. Вечером на "Ленфильме" состоится творческая встреча с ним и показ "Собачьего сердца". Вход свободный, и мы опасаемся, что зал киностудии не сможет вместить всех желающих", — рассказал собеседник агентства.

Памятник выполнен в виде скамейки, на которой сидят профессор Преображенский и пес Шарик. Он установлен у дома 27 по Моховой улице, где проходили съемки фильма. Автором композиции стал студент Санкт-Петербургского института живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина Игорь Сенин.

Скульптура сделана из антивандальных материалов.

Съемки "Собачьего сердца" проходили в Ленинграде, и "роль" улиц Москвы, где разворачивается действие картины, с успехом "сыграли" улицы северной столицы. Пречистенкой, где произошла судьбоносная для Шарика встреча с профессором, стала Боровая улица, Обухов переулок, где находится дом, в котором проживал Преображенский, снимали на Моховой. Также съемки проходили на Преображенской площади, на улице Рылеева и в Дегтярном переулке.

Профессора Филиппа Филипповича Преображенского сыграл народный артист СССР Евгений Евстигнеев, Шарикова — актер Алма-Атинского Русского театра драмы Владимир Толоконников, в фильме также снимались Нина Русланова, Борис Плотников, Ольга Мелихова, Анжелика Неволина, Сергей Филиппов, Валентин Ковель и другие.