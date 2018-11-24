Баста, Oxxxymiron и Noize MC дадут концерт в поддержку рэпера Хаски

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Российские рэперы Баста (Василий Вакуленко), Oxxxymiron (Мирон Федоров) и Noize MC (Иван Алексеев) дадут концерт "Я буду петь свою музыку" в поддержку своего коллеги Хаски (Дмитрий Кузнецов), которого арестовали за хулиганство в Краснодаре, сообщил Мирон Федоров в Instagram.

Федоров также добавил, что никакой пропаганды в текстах Хаски нет. Отметив, что его будущие концерты находятся под угрозой срыва, "а значит под вопросом как его свобода самовыражения, так и честный заработок".

"Мы можем не разделять взглядов Хаски, не понимать его музыку или акционизм, но при этом должны принципиально поддержать его в этот сложный момент. Поэтому, раз он не в состоянии сейчас выступать и зарабатывать сам, мы выступим с концертом солидарности и перечислим ему всю выручку. Речь здесь не только и не столько о Хаски, сколько о всех нас и нашем будущем", — добавил артист.

Ранее Хаски был задержан во время выступления на улице перед клубом, где он начал читать свой трек, забравшись на припаркованную машину. В отношении рэпера были составлены три административных протокола. В четверг Первомайский суд Краснодара арестовал Хаски за мелкое хулиганство на 12 суток, еще трое суток за отказ от медицинского освидетельствования ему давил мировой судья. По другому административному делу — об организации массового пребывания граждан в общественных местах — рэпер был признан невиновным.