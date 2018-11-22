В Волгограде отменили концерт рэпера Хаски

ВОЛГОГРАД, 22 ноя – РИА Новости. Концерт рэпера Хаски в Волгограде отменен, деньги за раскупленные около одной тысячи билетов будут возвращены в день запланированного выступления, заявил РИА Новости представитель клуба Royal Bar.

По словам представителя Royal Bar, где 23 ноября должен был состояться концерт Хаски, выступление артиста отменено.

"Да, отменен. Раскуплено около одной тысячи билетов, деньги будут возвращены в день запланированного концерта", — сообщил собеседник агентства. При этом он не назвал причины отмены выступления.

Ранее в соцсетях появилась информация, что рэпера Хаски (псевдоним Андрея Орехова) задержали в среду в Краснодаре после того, как он выступил на крыше автомобиля перед клубом Arena Hall, где должен был состояться его концерт, но он был отменен. РИА Новости пока не располагает комментарием полиции о том, по каким причинам был задержан артист.

Как ранее сообщили РИА Новости в прокуратуре Краснодарского края, надзорное ведомство направило предостережение отменить концерт владельцам зала Arena Hall, и они обещали это сделать.

В конце сентября родители в Нижнем Новгороде направили обращение к детскому омбудсмену Маргарите Ушаковой, а также в Роспотребнадзор и региональные министерства образования и культуры с просьбой запретить концерты "деструктивных" исполнителей, среди которых были названы Монеточка, Пошлая Молли, Jah Khalib, Feduk, ATL, Face, Хаски и другие. По мнению родителей, песни этих исполнителей содержат пропаганду алкоголя и наркомании, рискованного и суицидального поведения, изобилуют ненормативной лексикой. Региональная прокуратура сообщала об отмене концертов.

Также в Telegram-каналах появилась информация, что перед концертом Хаски во вторник в Ростове полицейские выдали музыкальному тур-менеджеру предупреждение "о недопущении осуществления экстремистской деятельности и нарушений требований законодательства при проведении публичного мероприятия", которое он подписал. При этом директор площадки попросил покинуть ее. В итоге в зале отключили звук, а охрана перестала пускать людей на площадку. Хаски пришлось читать тексты своих песен без микрофона и музыки. Региональный главк МВД сообщил, что полиция составила административные протоколы на трех участников концерта рэпера Хаски, но в отношении исполнителя сотрудниками полиции никаких ограничительных мер не применялось.

В конце октября Хаски на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" написал, что его концерты пытаются запретить в Тольятти и в других городах из-за песни "Поэма о родине". По словам артиста, правоохранительные органы якобы считают, что в ней содержатся призывы к каннибализму. Кроме того, как пишет Хаски, в его песнях также нашли признаки оскорбления чувств верующих, пропаганды нацизма и полового разврата. Позже в прокуратуре Самарской области сообщили РИА Новости, что не запрещали концерт рэпера в Тольятти.