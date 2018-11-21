Глеб Самойлов назвал причину распада группы "Агата Кристи"

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Один из основателей группы "Агата Кристи" Глеб Самойлов рассказал, почему коллектив распался.

По его словам, дальнейшая жизнь "Агаты Кристи" оказалась невозможной из-за того, что они с братом Вадимом полюбили одну девушку.

"Иные подробности пусть останутся за кадром. Поскольку мы оба женаты, мы с Вадимом скрывали это долгое время. Это реальная правда, именно она и привела к распаду "Агаты Кристи", — приводит "Национальная служба новостей" слова музыканта.

Ранее Вадим Самойлов называл роспуск группы "логическим завершением взросления".

"Агата Кристи" была создана в Свердловске в 1985 году. Авторами всех песен были братья Глеб и Вадим Самойловы, а также Александр Козлов, скончавшийся в 2003 году.

Популярность группе принесли песни "Как на войне", "Опиум для никого" и "Легион". В 2009 году музыкальный коллектив провел прощальный тур, а последний концерт прошел в 2010 году на фестивале "Нашествие".