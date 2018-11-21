МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Музыкант и продюссер Бари Алибасов женился на актрисе Лидии Федосеевой-Шукшиной, об этом сообщает портал "Вечерняя Москва".

Свадебная церемония прошла в Кутузовском отделе ЗАГСа Москвы.

Для супругов данный брак является не первым, музыкант ранее был женат пять раз, актриса была замужем шесть раз. Романтические отношения между Алибасовым и Федосеевой-Шукшиной возникли еще в 1995 году и продлились три года, после чего они расстались, пишет издание.

Информацию о заключении брака между 71-летним музыкантом и 80-летней актрисой телеканалу РЕН ТВ подтвердила помощница Алибасова.

Бари Алибасов — советский и российский музыкант, композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист России. Наиболее известен как создатель и бессменный лидер поп-группы "На-На".

Лидия Федосеева-Шукшина — советская и российская киноактриса, народная артистка РСФСР.