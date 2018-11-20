Большой театр покажет премьеру - балеты "Артефакт-сюита" и "Петрушка"

МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Два одноактных балета: признанный шедевр современного классика Уильяма Форсайта "Артефакт-сюита" и балет "Петрушка" Игоря Стравинского в оригинальной хореографии Эдварда Клюга ГАБТ представит 20 ноября на Новой сцене театра, сообщили в пресс-службе.
"Артефакт-сюита"
"Я придумал этот балет за три недели и потом доставлял его ещё тридцать лет", — так говорит Форсайт об "Артефакт-сюите" которую он определил, как "балет о балете".
Хореограф был вдохновлен эссе соратника Баланчина Линкольна Кёрстина, опубликованное как предисловие к книге "Классический балет", описывающий все классические па. По словам Форсайта, он должен был найти свой путь и двигаться вперед.
В его постановке отражены разные аспекты истории жанра – в том числе и выходящие за его привычные рамки. Балет не сразу выделился как самостоятельное искусство – изначально он был частью драматических и оперных постановок, поэтому в спектакле появлялись два персонажа. В "Артефакте" — это женщина в историческом костюме, которая вела диалог с современным мужчиной с мегафоном.
Идея сопоставления эпох проявлялась в выборе музыкальной основы постановки. Спектакль состоял из четырех актов. Он начинался с Чаконы Баха и заканчивался свободной пластической импровизацией артистов и концертмейстера Франкфуртского балета – Эвы Кроссман- Хехт, которая работала с Форсайтом над новым сочинением. Начиная со слов дамы "step in" и кончая словами мужчины "step out" — Форсайт показывает, как постепенно балет освобождается от зависимости от других искусств и становится самостоятельной формой творчества.
Этот балет Форсайт трактовал, как своеобразное приношению Джорджу Баланчину — "это как благодарственное письмо ему за все, что я узнал, наблюдая за его работой".
"Петрушка"
В Большом театре оригинальную версию балета создал современный хореограф, руководитель балета Марибора (Словения) Эдвард Клюг.
"Я предложил сам Большому театру поставить балет "Петрушка". С детства я испытываю особые чувства к музыке Стравинского… Мне так нравятся его свежесть и непредсказуемость и современное звучание… Всегда знал, что буду делать "Петрушку", потому что это моя самая любимая музыка. Так что музыка Стравинского стала первым импульсом", — сказал накануне премьеры Клюг.
По словам Клюга, несмотря на то, что хореографию он придумывал в Москве для артистов ГАБТа, саму историю и основные черты персонажей он решил сохранить.
"История "Петрушки" кажется мне актуальной сегодня. Потому что, несмотря на сказочный сюжет, в "Петрушке" очень силен психологический аспект…Что такое Петрушка? Он – деревянная кукла. И он хочет выйти за рамки этого существования, быть больше, чем куклой. Для этого нужны чувства. И чтобы появились чувства, нужна любовь. А мы люди – часто сдаемся и живем без любви. Мы могли бы любить, но в своем свободном выборе мы отказываемся от этого", — сказал хореограф.
Клюг рассказал, что в спектакле будут и артисты и куклы. Будет некая поэтическая трансформация Петрушки и его деревянной души.
"Для меня огромный вызов, но и удовольствие работать в стране, где "Петрушка" так значим и любим. Благодаря этому я могу вступить в диалог со зрителем, у которого уже есть свои знания, и рассказать ему по-новому эту чудесную сказку", — сказал Клюг.
Партию Петрушки готовят: Артем Овчаренко, Семен Чудин, Денис Савин, Владислав Лантратов.
Премьерные показы Вечера одноактных балетов пройдут с 20 по 24 ноября на новой сцене Большого театра.