Выставку экспрессионистов в Русском музее посетили 135 тысяч человек

Санкт-Петербург, 19 ноя — РИА Новости. Более 135 тысяч человек посетило выставку "Экспрессионизм в русском искусстве", которая открылась 20 сентября и проходила в Русском музее при поддержке банка ВТБ, сообщил РИА Новости на закрытии экспозиции ее автор, ведущий научный сотрудник Русского музея Владимир Круглов.
Он отметил, что подбор произведений был субъективен и "другой куратор выбрал бы иные работы и иные эмоции". Но цель музея, по мнению Круглова, не в составлении единственно верного каталога русского экспрессионизма, а в заявлении о явлении.
Закрытие грандиозного проекта тоже стало необычным — буквально за несколько часов до завершения работы экспозиции в музее прошла уникальная экскурсия, которую провел главный научный сотрудник музея Алексей Курбановский.
Для погружения в экспериментальное искусство первой трети XX века всю экскурсию в музее сопровождала музыка в исполнении Камерного оркестра CreatoProject. В этот вечер в музее звучали произведения Николая Рославца, Артура Лурье, Дмитрия Шостаковича.
"Музыкальное сопровождение экскурсий — это уже не первый подобный опыт в Русском музее. Например, произведениями Стравинского "Петрушка" и "Свадебка" сопровождалась экскурсия по экспозиции русского авангарда в Корпусе Бенуа: музыка звучала у картин Гончаровой и Ларионова, у "Портрета композитора Артура Лурье" Митурича", — сказал главный научный сотрудник Русского музея Алексей Курбановский.
Он подчеркнул, что музыка помогает проникнуть в эмоциональный мир художников и их произведений. Картина — это не просто набор красок на холсте, она подразумевает некую эмоциональную реакцию.
По его мнению, "глубже понять один вид искусства — живопись — помогает другой вид искусства, который издавна считается высшим — музыка".
"В связи с этим хочется вспомнить историю дружбы двух гениев ХХ века — Шенберга и Кандинского. Композитора Шенберга, который много работал как художник, и художника Кандинского, который прекрасно музицировал. Именно синтез двух искусств помогал им понять друг друга", — рассказал он.
Напомним, что в выставочных залах Корпуса Бенуа Русского музея в течение двух месяцев проходила уникальная выставка, жанр которой охватил культуру Европы и Америки во всех сферах изобразительного искусства, а также литературы, музыки, театра и кино, коснулся и России, приобретя некий особый колорит.
В выставочных залах было представлено более 350 работ, отражающих духовные поиски русских людей нескольких переломных эпох в истории страны. Впервые были представлены печатная графика русского экспрессионизма — станковые гравюры, литографированные книги и плакаты.