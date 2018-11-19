Выставку экспрессионистов в Русском музее посетили 135 тысяч человек

Санкт-Петербург, 19 ноя — РИА Новости. Более 135 тысяч человек посетило выставку "Экспрессионизм в русском искусстве", которая открылась 20 сентября и проходила в Русском музее при поддержке банка ВТБ, сообщил РИА Новости на закрытии экспозиции ее автор, ведущий научный сотрудник Русского музея Владимир Круглов.

"Впервые многоликий феномен русского экспрессионизма стал темой монографической экспозиции, которую за два месяца работы посетило более 135 тысяч человек. Ценность экспозиции в том, что она позволяет выявить национальные черты этого течения и тенденции его развития на разных этапах, а также индивидуальные особенности творчества отдельных мастеров", — сказал Круглов.Он отметил, что подбор произведений был субъективен и "другой куратор выбрал бы иные работы и иные эмоции". Но цель музея, по мнению Круглова, не в составлении единственно верного каталога русского экспрессионизма, а в заявлении о явлении.

Закрытие грандиозного проекта тоже стало необычным — буквально за несколько часов до завершения работы экспозиции в музее прошла уникальная экскурсия, которую провел главный научный сотрудник музея Алексей Курбановский.

Для погружения в экспериментальное искусство первой трети XX века всю экскурсию в музее сопровождала музыка в исполнении Камерного оркестра CreatoProject. В этот вечер в музее звучали произведения Николая Рославца, Артура Лурье, Дмитрия Шостаковича.

"Музыкальное сопровождение экскурсий — это уже не первый подобный опыт в Русском музее. Например, произведениями Стравинского "Петрушка" и "Свадебка" сопровождалась экскурсия по экспозиции русского авангарда в Корпусе Бенуа: музыка звучала у картин Гончаровой и Ларионова, у "Портрета композитора Артура Лурье" Митурича", — сказал главный научный сотрудник Русского музея Алексей Курбановский.

© Фото : пресс-служба Русского музея Выставка "Экспрессионизм в русском искусстве" © Фото : пресс-служба Русского музея Выставка "Экспрессионизм в русском искусстве"

Он подчеркнул, что музыка помогает проникнуть в эмоциональный мир художников и их произведений. Картина — это не просто набор красок на холсте, она подразумевает некую эмоциональную реакцию.

По его мнению, "глубже понять один вид искусства — живопись — помогает другой вид искусства, который издавна считается высшим — музыка".

"В связи с этим хочется вспомнить историю дружбы двух гениев ХХ века — Шенберга и Кандинского. Композитора Шенберга, который много работал как художник, и художника Кандинского, который прекрасно музицировал. Именно синтез двух искусств помогал им понять друг друга", — рассказал он.

Напомним, что в выставочных залах Корпуса Бенуа Русского музея в течение двух месяцев проходила уникальная выставка, жанр которой охватил культуру Европы и Америки во всех сферах изобразительного искусства, а также литературы, музыки, театра и кино, коснулся и России, приобретя некий особый колорит.

В выставочных залах было представлено более 350 работ, отражающих духовные поиски русских людей нескольких переломных эпох в истории страны. Впервые были представлены печатная графика русского экспрессионизма — станковые гравюры, литографированные книги и плакаты.