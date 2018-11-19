Фотографии авторства Мунка покажут на выставке в Третьяковской галерее

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Более 60 работ покажут на первой в России выставке художника Эдварда Мунка, гости экспозиции увидят, в частности, уникальные фотографии, сделанные им самим, а также одну из первых версий "Крика", рассказала РИА Новости гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

Норвежский экспрессионист Эдвард Мунк оказал больше влияние на современное искусство, основная часть его работ хранится в Музее Мунка в Осло, а также в Национальной галерее.

"В январе мы открываем выставку в Осло в музее Мунка, это обменная выставка. Из музея Мунка мы привозим его фантастическую выставку — первую в России. Знаменитая картина "Крик" будет в самой первой версии — это цветная графика, но она производит невероятное впечатление. Помимо "Крика" будет еще 62 полотна, графика и винтажные фотографии, сделанные самим Мунком", — сказала Трегулова.

Она отметила, что организаторы настояли на том, чтобы привезти в Россию оригинальные фотографии Мунка. Экспозиция откроется в апреле 2019 года.

Самая известная картина Мунка "Крик", отражающая тему одиночества и отчуждения, была написана в четырех версиях. Две из них хранятся в Музее Мунка, третья — в национальной галерее. Четвертую версию продали на аукционе в 2012 году за рекордные 119,9 миллионa долларов. Неоднократно полотно пытались украсть злоумышленники. Картины удавалось вернуть в музей, но с некоторыми повреждениями.