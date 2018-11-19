Названа дата похорон Евгения Осина

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Время прощания с певцом Евгением Осиным пока обсуждается, поскольку свидетельство о смерти еще не получено, но похороны, как и предполагалось, состоятся 20 ноября, сообщил РИА Новости продюсер Андрей Разин.

В субботу стало известно, что Осин ушел из жизни в возрасте 54 лет. В августе этого года источник в волонтерской организации сообщил РИА Новости, что певец помещен в реабилитационный центр для лечения алкогольной зависимости, это было сделано по предложению его друзей.

"Прощание с Женей Осиным состоится завтра, 20.11.2018 года, на Троекуровском кладбище в ритуальном зале примерно в 13.00. Пока не можем назначить точное время ввиду того, что ждем свидетельство о смерти", — сказал Разин. Ранее он уже озвучивал эту дату, а также сообщал, что берет на себя расходы по организации мероприятия.

Осин в конце 1980-х годов записал несколько песен в составе группы "Браво", после чего работал сольно. Наиболее известная песня артиста — "Плачет девушка в автомате", написанная на стихи поэта Андрея Вознесенского.