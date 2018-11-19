В Мастерской Брусникина объявили состав актеров в спектакле "АЙ ФАК"

МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Объявлен состав актеров в спектакле Константина Богомолова и Мастерской Брусникина "АЙ ФАК", созданного по мотивам романа Виктора Пелевина "iPhuck 10", сообщили в пресс-службе Мастерской.

Премьера спектакля состоится 6 декабря, в главных ролях – артисты Игорь Миркурбанов и Дарья Мороз. В состав труппы спектакля вошли актеры Мастерской Брусникина: Даниил Газитулин, Яна Енжаева, Алиса Кретова, Гладстон Махиб, Василий Михайлов и Игорь Титов.

"АЙ ФАК планируется как Site specific спектакль. Площадкой станет золотая башня Меркурий в Москва-Сити. Лофт на четвертом этаже размером в четыре тысячи квадратных метров трансформируется в единое сценическое пространство и одновременно в импровизированную галерею "гипсового" искусства с реальными арт-объектами. В галерею войдут произведения известных российских художников, часть работ предоставит Stella Art Foundation — некоммерческий российский фонд, поддерживающий современное искусство", — говорится в сообщении театра.

Показы спектаклей пройдут в несколько блоков с декабря 2018 по март 2019 года. Всего он будет показан 20 раз.