В Петербурге умер бард Борис Полоскин

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноя — РИА Новости. Советский и российский автор-исполнитель, поэт Борис Полоскин скончался в Санкт-Петербурге на 87-м году жизни, сообщает клуб авторской песни "Восток", одним из основателей которого был Полоскин.

"Семнадцатого ноября после тяжёлой болезни ушёл из жизни Борис Павлович Полоскин. Наш легендарный бард, чей звонкий, чистый голос звучал в "Востоке" с момента его образования… Светлая Вам память, Борис Павлович", — говорится в сообщении.

О дате и месте похорон Полоскина будет сообщено дополнительно, уточняет клуб.

Борис Полоскин родился 18 февраля 1932 года в Ленинграде. В 1956 году окончил Политехнический институт по специальности "инженер-исследователь". Работал в физико-техническом институте имени А. Ф. Иоффе, Санкт-Петербургской академии методов и техники управления, а также в Военмехе.

Полоскин играл на семиструнной гитаре и писал песни с 1956 года. Он был лауреатом ряда конкурсов туристской песни, а также входил в жюри нескольких Грушинских фестивалей. Его песня "Музыка ждет" стала гимном клуба "Восток". В 2005 году Полоскин передал в музей политической истории России свою гитару, на которой в этом клубе играл Владимир Высоцкий во время выступления в октябре 1967 года.