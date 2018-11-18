В Петербурге умер основатель и худрук театра "Суббота" Смирнов-Несвицкий

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноя — РИА Новости. Основатель и художественный руководитель петербургского театра "Суббота" Юрий Смирнов-Несвицкий скончался на 87-м году жизни, сообщает театр на своей странице в Instagram.

"С грустью сообщаем, что вечером 17 ноября 2018 года на 87-м году жизни после продолжительной болезни скончался основатель и художественный руководитель театра "Суббота", профессор Юрий Александрович Смирнов-Несвицкий", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Смирнов-Несвицкий создал на рубеже 1960-1970 годов уникальный театр. "Будучи абсолютно свободным человеком, Юрий Александрович притягивал таких же свободных экспериментаторов, не боявшихся выходить за рамки, нарушать границы. Энергия и творческая свобода захватывала его, его учеников и, конечно, зрителей "Субботы", — сообщает театр.

О месте и времени прощания будет объявлено дополнительно.

Юрий Смирнов-Несвицкий родился в 1932 году в Ленинграде. В 1956 году окончил театроведческий факультет Ленинградского государственного театрального института имени А. Н. Островского. По окончании учебы, по распределению работал в Челябинске: преподавателем курса основы режиссуры в Челябинском училище культуры, затем литературным сотрудником редакции "Челябинский рабочий". В эти же годы основал и руководил Городским любительским молодежным театром. Вернувшись в Ленинград, в 1960 году поступил в аспирантуру ЛГИТМиКа. В марте 1969 года основал театр-клуб "Суббота". С января 1994 года театр "Суббота" включается в состав городских бюджетных театров, комитет по культуре становится соучредителем театра.