Главный музей Брюсселя заменяет картины фотокопиями для защиты от влаги

БРЮССЕЛЬ, 18 ноя — РИА Новости, Александр Шишло. Королевский музей изящных искусств в Брюсселе с целью спасти живописные полотна от воздействия влаги вынужден убирать их в запасники и вывешивать вместо картин фотографии с пояснением: "убраны из-за климатических условий", сообщила телерадиокомпания RTBF.
По ее данным, в период сильных дождей стены отдельных музейных залов начинают протекать столь сильно, что администрация даже вынуждена подставлять ведра. По этой причине из экспозиции были убраны около 20 творений известных живописцев XV-XVI веков.
"Пустых стен становится все больше, и в результате от этого все больше и больше теряет наш национальный имидж", — приводит RTBF слова директора музея Мишеля Драге.
Он сообщил, что спасать от воздействия влаги уже пришлось картины старшего и младшего Кранахов, немецких художников эпохи Возрождения, а также "Распятие с донатором" кисти нидерландского мэтра XV-XVI веков Иеронима Босха.