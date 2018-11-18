Главный музей Брюсселя заменяет картины фотокопиями для защиты от влаги

Посетители на выставке в Королевском музее изящных искусств в Брюсселе, Бельгия. Архивное фото

Посетители на выставке в Королевском музее изящных искусств в Брюсселе, Бельгия. Архивное фото

БРЮССЕЛЬ, 18 ноя — РИА Новости, Александр Шишло. Королевский музей изящных искусств в Брюсселе с целью спасти живописные полотна от воздействия влаги вынужден убирать их в запасники и вывешивать вместо картин фотографии с пояснением: "убраны из-за климатических условий", сообщила телерадиокомпания RTBF.

По ее данным, в период сильных дождей стены отдельных музейных залов начинают протекать столь сильно, что администрация даже вынуждена подставлять ведра. По этой причине из экспозиции были убраны около 20 творений известных живописцев XV-XVI веков.

"Пустых стен становится все больше, и в результате от этого все больше и больше теряет наш национальный имидж", — приводит RTBF слова директора музея Мишеля Драге.

Городское управление по контролю состояния зданий, говорит он, проводит восстановительные работы, но требуется полная реконструкция, в частности кровли. "План реконструкции уже представлен, но для его реализации требуется время. Между тем, великие мастера покидают залы музея", — сокрушается директор.

Он сообщил, что спасать от воздействия влаги уже пришлось картины старшего и младшего Кранахов, немецких художников эпохи Возрождения, а также "Распятие с донатором" кисти нидерландского мэтра XV-XVI веков Иеронима Босха.