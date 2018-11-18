В России стартовали продажи пластинок с последней песней Виктора Цоя

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноя — РИА Новости. Продажа пластинок и дисков с песней Виктора Цоя "Атаман", записанной музыкантами группы "Кино" в 2012 году, началась в музыкальных магазинах России, сообщил РИА Новости в воскресенье один из основателей издательства Maschina Records Максим Кондрашов.
"Тираж сингла — 300 виниловых пластинок и 300 CD. Он уже распространяется через музыкальные магазины. Официальная презентация состоится на концерте "Симфоническое Кино" 22 ноября в БКЗ "Октябрьский" в Петербурге, приуроченном к 30-летию выхода альбома "Группа крови" и 55-летию Георгия Каспаряна (один из музыкантов "Кино" — ред.)", — сказал он.
По словам Кондрашова, на этом концерте пластинка с "Атаманом" будет продаваться за 1,2 тысячи рублей. Он добавил, что ранее в октябре на аукционе, который музыкальное издательство проводило в рамках выпуска сингла, тестовая пластинка (техническое издание нескольких экземпляров для проверки качества звучания) с автографом Каспаряна была продана за 18 тысяч рублей.
Кондрашов также сообщил, что сейчас Maschina Records работает над переизданием всего творческого наследия группы "Кино", и первым предполагается выпустить легендарный альбом "Группа крови". "В этой работе принимают участие Георгий Каспарян и Игорь Тихомиров (также музыкант "Кино" — ред.). При переиздании используются оригинальные фонограммы на бобинах из его личного архива", — отметил он.