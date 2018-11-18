В Губернском театре Безрукова пройдет первый Большой детский фестиваль

МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Открытие I Международного Большого детского фестиваля пройдет в московском Губернском театре, сообщили в пресс-службе.

Большой детский фестиваль, который пройдет в Москве с 18 ноября по 4 декабря, соберет все самое лучшее, что делается для детей и юношества в самых разных жанрах информативного искусства, отметили в пресс-службе. Художественный руководитель форума — народный артист России Сергей Безруков.

"Есть расхожая фраза: "Все лучшее — детям". Но если понаблюдать, что смотрят и на чем растут сегодняшние ребята – становится тревожно. Наш фестиваль родился из простой идеи: собрать лучшее, что делается для юных зрителей, и создать большой праздник для детей и родителей, где можно было бы увидеть лучшие детские спектакли, кино- и анимационные фильмы, оперы и мюзиклы, ледовые и цирковые шоу", — сказал Безруков.

По словам худрука, нынешний фестиваль — первый шаг к воплощению задуманного. Для участия в этом празднике приедут профессиональные театры из Санкт-Петербурга, Владимира, Петрозаводска, Новосибирска, Саратова, Тулы, Тюмени. В программу детского форума включены также Дни детского кино и детской анимации, пройдут мастер-классы и лекции для зрителей и профессионалов, занимающихся искусством, адресованном юному зрителю.

Спектакли будут проходить на восьми столичных и 11 подмосковных площадках. На всех спектаклях-участниках конкурса будет работать независимое детское жюри во главе с Ярославой Дегтяревой – одной из финалисток телеконкурса "Голос. Дети". По итогам оценок юных зрителей будет вручен "Приз зрительских симпатий". Впервые на фестивале вручат премию за лучшую постановку по произведению русской классики, учрежденную недавно правительством РФ.

На открытии фестиваля в Губернском театре будет показан театральный блокбастер "Остров сокровищ", где роль Джона Сильвера исполнит Сергей Безруков. Перед спектаклем пройдет анимационная программа в стиле романа Стивенсона, будут открыты тематические фотозоны. Юные зрители смогут сфотографироваться с пиратами, посидеть в настоящей шлюпке и даже отправиться на поиски сокровищ.