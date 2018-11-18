Осин был идеальным фронтменом "Браво", заявил Хавтан

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Певец Евгений Осин был идеальным фронтменом группы "Браво" в конце 1980-х годов, и это время было замечательным, рассказал РИА Новости основатель "Браво", музыкант Евгений Хавтан.

Исполнитель хита "Плачет девочка в автомате" певец Евгений Осин скончался на 55-м году жизни у себя дома. По предварительной информации, он будет похоронен на Троекуровском кладбище 20 ноября, сообщил РИА Новости продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин.

"Это известие застало нас вчера на нашем юбилейном концерте, и мы посвятили его памяти Жени. Он был в группе с 1988 по 1989 годы. Мало кто знает, что он записал один из первых после Жанны Агузаровой хитов — "Добрый вечер, Москва", — сказал Хавтан.

Музыкант рассказал, что Осина привел в группу бас-гитарист Сергей Лапин, в планах не было брать его в вокалисты, но он очень хотел остаться в группе.

"Он сказал, что он готов быть кем угодно — вокалистом, грузчиком, техником, и мы решили его попробовать. Год мы ездили на гастроли, и это время было замечательным, Женя идеально вписался во фронтмены "Браво" на тот момент. Этот период, наверное, бы продолжился, если бы не его пристрастие…", — отметил Хавтан.