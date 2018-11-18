Осин был идеальным фронтменом "Браво", заявил Хавтан

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Певец Евгений Осин был идеальным фронтменом группы "Браво" в конце 1980-х годов, и это время было замечательным, рассказал РИА Новости основатель "Браво", музыкант Евгений Хавтан.
"Это известие застало нас вчера на нашем юбилейном концерте, и мы посвятили его памяти Жени. Он был в группе с 1988 по 1989 годы. Мало кто знает, что он записал один из первых после Жанны Агузаровой хитов — "Добрый вечер, Москва", — сказал Хавтан.
Музыкант рассказал, что Осина привел в группу бас-гитарист Сергей Лапин, в планах не было брать его в вокалисты, но он очень хотел остаться в группе.
"Он сказал, что он готов быть кем угодно — вокалистом, грузчиком, техником, и мы решили его попробовать. Год мы ездили на гастроли, и это время было замечательным, Женя идеально вписался во фронтмены "Браво" на тот момент. Этот период, наверное, бы продолжился, если бы не его пристрастие…", — отметил Хавтан.