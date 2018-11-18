Умерла оперная певица Диана Петриненко

КИЕВ, 18 ноя – РИА Новости. Известная украинская оперная певица Диана Петриненко скончалась в субботу вечером в возрасте 88 лет, сообщил украинский режиссер Сергей Проскурня в Facebook.

"Отошла в вечность Диана Петриненко… мама Тараса (известного украинского исполнителя Тараса Петриненко — Прим. ред.)… Дианочка… люблю", — написал режиссер.

Диана Петриненко родилась в 1930 году в Черкасской области. Окончила Киевскую консерваторию. Была солисткой Государственной хоровой капеллы "Думка", а затем — солисткой Киевской филармонии.

Репертуар певицы был весьма разнообразным, она исполняла не только оперные арии, но и романсы, украинские и русские народные песни.

Также певица гастролировала во многих странах мира, включая США, Канаду, Францию, Италию, Нидерланды, Японию, Финляндию.

В 1970 году певице было присвоено звание народной артистки УССР. Через пять лет она получила почетное звание "Народный артист СССР".