ПодкастыРадиоSputnik
Подкасты
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Культура

Умер певец Евгений Осин

(обновлено: 01:48 18.11.2018)
029538
© Фото : официальный сайт Евгения ОсинаЕвгений Осин. Архивное фотоЕвгений Осин. Архивное фото
© Фото : официальный сайт Евгения Осина

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Певец Евгений Осин умер на 55-м году жизни, сообщила РИА Новости певица Наталья Штурм.

Евгений Осин. Архивное фото
© Фото : официальный сайт Евгения Осина
Биография Евгения Осина
Осин скончался в Москве. По словам продюсера группы "Ласковый май" Андрея Разина, тело певца в его квартире нашла сестра.

Месяц назад Осина поместили в реабилитационный центр для лечения алкогольной зависимости.

По предварительным данным, певца похоронят на Троекуровском кладбище в Москве во вторник.

Воспоминания друзей

Наталья Штурм назвала Осина хорошим музыкантом и добрым человеком, который "очень любил свое дело". По ее словам, они дружили, однако последний год общаться перестали.

"Он отказывался лечиться, поэтому я перестала что-то делать, тем более, что до меня это тоже делали многие. Но человек планомерно шел к такому финалу, он сам себя уничтожал", — сказала она, назвав эту ситуацию очень печальной.

По словам Разина, у Осина был цирроз печени и нервное истощение.

"Тот разгульный образ жизни, который он много лет вел, привел к трагическому финалу", — отметил продюсер.

Разин рассказал, что 30 лет назад, когда они начали работать, Осин был "веселым хорошим парнем", который ничем не злоупотреблял.

"Мы подумать не могли, что такой может быть печальный конец", — добавил собеседник агентства.

Заслуженная артистка России, глава комиссии Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства Диана Гурцкая назвала Осина ярким артистом с уникальной манерой исполнения. Однако, по ее словам, невостребованность в профессии нередко приводит некогда знаменитых певцов к алкогольной зависимости, особенно когда отсутствует поддержка со стороны близких.

Поэт, автор песен "Любэ" Александр Шаганов рассказал РИА Новости, что Осин был "большим ребенком" с "огромным жизнелюбивым сердцем", который обладал "событийным" голосом.

"Не понимаю, почему Женю не снимали в кино тогда. Однажды у него был такой звездный год, что он отодвинул всех. Но Женя реализовался только на одну треть", — сказал Шаганов.

Творческий путь Осина

Евгений Осин известен исполнением песен "Плачет девушка в автомате" (музыка Оскара Фельцмана, стихи Андрея Вознесенского), "Восьмое марта", "Попутчица".

Музыкант играл в группах "Альянс", "Николай Коперник", пробовался вокалистом в "Браво". После ухода из этого коллектива он занялся сольной карьерой.

Во время выступления Осина в Ростове-на-Дону, которое проходило в 1996 году в рамках предвыборной кампании российского президента, на сцену поднялся Борис Ельцин. Фотография с этого события получила Пулитцеровскую премию.

Комментировать
Культура
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена