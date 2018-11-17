Евгения Осина похоронят 20 ноября на Троекуровском кладбище в Москве

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Певца Евгения Осина, скончавшегося на 55 году жизни, похоронят 20 ноября на Троекуровском кладбище в Москве, сообщил продюсер Андрей Разин.

В субботу стало известно, что Осин ушел из жизни в возрасте 54 лет. В августе этого года источник в волонтерской организации, занимавшейся поиском певца, сообщил РИА Новости, что тот помещен в реабилитационный центр для лечения алкогольной зависимости, это было сделано по предложению его друзей.

"Похороны пройдут на Троекуровском кладбище, предварительно, вторник", — сказал Разин, указав, что он берет на себя расходы по организации мероприятия.

"Прощание будет там же, на Троекуровском", — добавил он.

Осин в конце 1980-х годов записал несколько песен в составе группы "Браво", после чего работал сольно. Наиболее известная песня артиста — "Плачет девушка в автомате", написанная на стихи Андрея Вознесенского.