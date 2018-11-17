Умер певец Евгений Осин

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. На 55-м году жизни скончался певец Евгений Осин. Об этом сообщает телеканал "РЕН ТВ".

Причина смерти, а также место и дата похорон артиста пока неизвестны.

Сообщается, что Осин умер в Москве.

Как отмечает телеканал, ранее продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин рассказывал о проблемах Осина со здоровьем. По его словам, у певца были "большие проблемы" с почками, руками и ногами. Телеканал НТВ, в свою очередь, сообщает, что артист страдал от алкогольной зависимости.

Евгений Осин известен широкой публике исполнением песен "Плачет девушка в автомате" (музыка Оскара Фельцмана, стихи — Андрея Вознесенского), "Восьмое марта", "Попутчица".

Музыкант играл в группах "Николай Коперник", "Альянс" и пробовался вокалистом в "Браво". После ухода из последнего коллектива Осин занялся сольной карьерой.

В 1996 году во время выступления Осина в Ростове-на-Дону, проходившего в рамках предвыборной кампании президента России, на сцену поднялся Борис Ельцин. Фотография с события получила Пулитцеровскую премию.

