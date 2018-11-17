С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя — РИА Новости. Студия "Союзмультфильм" и французская Cyber Group Studios в рамках VII Санкт-Петербургского международного культурного форума подписали соглашение о совместном производстве нескольких анимационных сериалов, передает корреспондент РИА Новости.

"Для "Союзмультфильма" это большое событие, это первое подписание соглашения о совместном производстве", — сказал РИА Новости после подписания документа директор российской студии Борис Машковцев.

По словам директора Cyber Group Studios Пьера Сисмана, производство мультсериалов планируется с 2020 по 2022 годы. "Мы планируем производить четыре сериала, два из них – российские, имеется в виду, что они придуманы в России, и два – французских. Мы предполагаем, что подготовительный период будет происходить в 2019 году. Поскольку проектов много, мы рассчитываем, что само производство произойдет в период с 2020 по 2022 годы", — рассказал Сисман.

Он также сообщил, что по двум проектам уже есть интерес со стороны зарубежных покупателей – из Латинской Америки, Италии, США.

"Соглашение о копродукции предполагает, что все эти проекты как минимум будут транслироваться во Франции и России, но наша общая амбиция в том, чтобы все эти проекты стали международными", — отметил Машковцев.

По его словам, соглашение предусматривает производство четырех мультсериалов, в том числе Digital Girl, Magic Chess Odyssey, "Оранжева корова".

"Производство будет поделено между двумя сторонами. По французским проектам художественная разработка будет вестись на французской стороне, а производство размещаться в России, то есть сама анимация будет делаться здесь, а по российским проектам, поскольку художественная разработка ведется здесь, то производство будет поделено между двумя сторонами", — отметил Сисман.

Мультсериал Digital Girl, создаваемый Пьером Сисманном ("Хроники Зорро") и Сильваном дос Сантосом ("Дроны"), расскажет историю супергероини — 14-летней девочки Крисси, которая живет в высокотехнологичном мире будущего. Magic Chess Odyssey — мультфильм о волшебной шахматной доске, которая способна влиять на жизни детей всей планеты. Выполненная в новаторской анимационной технике, картина погрузит зрителей в настоящие тонкости великих шахматных соревнований.

Седьмой Санкт-Петербургский международный культурный форум проходит с 15 по 17 ноября.

РИА Новости выступает генеральным информационным партнером VII Санкт-Петербургского международного культурного форума. РИА Новости — флагманский информационный ресурс медиагруппы "Россия сегодня". Ria.ru читают свыше 4 миллионов пользователей ежедневно, что выводит его в лидеры новостных порталов рунета.