Медведев утвердил новый состав совета Фонда кино

Табличка на здании Фонда кино в Москве. Архивное фото

Табличка на здании Фонда кино в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, которым утвердил новый состав совета Фонда кино из 20 человек, его председателем назначен советник президента России Владимир Толстой, документ опубликован на сайте кабмина.

"Утвердить прилагаемый состав совета Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии… Толстой В.И. — советник Президента Российской Федерации (председатель совета, по согласованию)", — говорится в распоряжении.

Согласно распоряжению, заместителем председателя совета стал замминистра культуры РФ Павел Степанов. В совет Фонда кино вошли генеральный директор "Студии "ТРИТЭ" Никиты Михалкова" Леонид Верещагин (по согласованию), первый заместитель гендиректора ФГУП "ВГТРК" Антон Златопольский, директор департамента кинематографии Минкультуры России Ольга Любимова, кинорежиссер Артем Михалков (по согласованию), замдиректора Департамента культуры Правительства РФ Инна Музалевская.

Также среди членов состава генеральный директор ООО "СТС Медиа" Вячеслав Муругов (по согласованию), представитель "Союза кинематографистов Российской Федерации", генеральный директор федерального государственного унитарного предприятия "Киноконцерн "Мосфильм" Карен Шахназаров (по согласованию), генеральный директор АО "Первый канал" Константин Эрнст (по согласованию) и другие.

"В соответствии с уставом Фонда кино состав совета Фонда кино назначается Правительством России по представлению Минкультуры России сроком на три года", — говорится в справке к документу.