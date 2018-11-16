Путин назвал культуру частью стратегического потенциала России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноя — РИА Новости. Культура рассматривается как стратегический потенциал РФ, где уникальное многообразие языков и традиций исторически вдохновляли живописцев, литераторов и музыкантов на создание культурных брендов, заявил президент России Владимир Путин.
Путин отметил, что это важно, поскольку "культура рассматривается как стратегический потенциал РФ".
"Данная тема объединяет дискуссии и программы нынешнего форума. Нашу страну отличает уникальное многообразие языков и традиций, они веками переплетались друг с другом, обогащали друг друга и наполняли отечественных живописцев, литераторов, музыкантов силой и вдохновением на создание культурных брендов, без всякого преувеличения, мирового значения", — добавил он.
Президент подчеркнул, что это дало понимание миротворческой миссии самой культуры.