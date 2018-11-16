С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноя — РИА Новости. Новая героиня появится в сериале "Возвращение в Простоквашино" в 2019 году, почтальон Печкин будет испытывать к ней особенные чувства, рассказал журналистам на Санкт-Петербургском Международном культурном форуме директор киностудии "Союзмультфильм" Борис Машковцев.

"В сериале "Простоквашино" появится новый персонаж – няня Веры Павловны. По сюжету у героини завяжутся романтические отношения с почтальоном Печкиным", — сказал Машковцев. Он добавил, что серии с участием няни появятся на экранах в 2019 году.

Новые серии легендарного мультсериала студия начала выкладывать в начале апреля в социальных сетях "Одноклассники" и "ВКонтакте", а также на платформе сайта Кино Mail.Ru. В конце мая "Союзмультфильм" запустил официальный YouTube-канал.

В новых сериях мультфильма пса Шарика озвучивает музыкант Гарик Сукачев, актер Иван Охлобыстин подарил свой голос почтальону Печкину, а актриса Юлия Меньшова — маме Дяди Федора. Самого Дядю Федора озвучивает юный актер Алексей Онежен. Кот Матроскин заговорил голосом Антона Табакова.

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