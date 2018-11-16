РИГА, 16 ноя – РИА Новости. Известный латвийский композитор Раймонд Паулс сообщил, что вся его семья покинула Латвию вслед за более чем 300 тысячами жителей республики, "у которых еще есть деньги".

Латвийский композитор, дирижер, пианист Раймонд Паулс родился в Риге в 1936 году. С 1989 по 1993 года возглавлял министерство культуры Латвии. За последние десять лет из Латвии, население которой составляет около 2 миллионов человек, уехало более 300 тысяч жителей. По данным Центрального статистического управления, сейчас ежедневно из страны на постоянное место жительства за рубеж уезжает около 60 человек.

"Все уехали. Такая тенденция — у всех, у кого есть деньги. Дети учатся за границей. Обе мои внучки учились в международной школе, у дочки муж — иностранец, в их семье говорят по-английски. Внучки учатся, одна уже закончила, вторая закончит в следующем году — в лучших американских университетах. Теперь они их люди. Я по этому поводу улыбаюсь, но "Pūt, vējiņi" (Вей ветерок – песня на стихи Яниса Райниса – прим. ред) они не поют. Там — другая музыка", — рассказал маэстро журналистам в пятницу.

Ранее глава Профсоюза работников здравоохранения и социального ухода Валдис Керис сообщил, что "в прошлом году (2017 — ред.) Латвия находилась на третьем месте по уменьшению численности населения в ЕС". А в сейме республики сообщили, что численность молодежи в Латвии с 1990 года снизилась почти в два раза.

По данным Центрального статистического управления, темп сокращения латвийского населения растет не первый год: за 2014 год население страны уменьшилось на 0,77%, или 15,4 тысячи человек, в 2015 году — на 0,86%, или 17,1 тысячи человек. Прирост населения за последний год наблюдался только в Риге — на 1,8 тысячи человек (0,3%). Все остальные города Латвии потеряли жителей.