Акция "Культурный марафон" пройдет в городах России 24-25 ноября

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Акция "Культурный марафон" пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Туле и Калининграде 24 и 25 ноября, сообщила пресс-служба Третьяковской галереи.

"24 и 25 ноября пройдет "Культурный марафон": в Москве, Санкт-Петербурге, Туле и Калининграде гости музеев смогут свободно посетить выставки и присоединиться к экскурсиям", — говорится в сообщении.

"Культурный марафон" — это продолжение инициативы под названием "Культурный выходной". В рамках акции в Третьяковской галерее можно бесплатно посетить выставки Архипа Куинджи, в Русском музее — экспозицию "Неожиданный Малевич". Крупнейшую в России коллекцию огнестрельного и холодного оружия представит Тульский государственный музей. В Калининграде откроет свои двери Музей Мирового океана.

"Сейчас перед нами стоит новый вызов — как привлечь тех, кто все время откладывает посещение музея на потом? Особенно семьи с несколькими детьми, для бюджета которых цена билета может быть значительной суммой. Я искренне надеюсь, что "Культурный выходной" поможет нам достичь этой цели", — сказала гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, слова которой приводит пресс-служба.

Директор Государственного Русского музея Владимир Гусев отметил, что в первый "Культурный выходной" музей посетило в пять раз больше людей, чем в обычные выходные.

"Мы заметили, что после акции посещаемость выставок в Михайловском замке выросла на 30% по сравнению с другими филиалами музея. Хорошо, что меценаты помогают нам формировать интерес к культуре, и это не ограничивается одним проектом", — приводит пресс-служба слова Гусева.

За первый год своего существования "Культурный выходной" побывал в восьми городах и открыл для свободного доступа десять музеев. За прошедшие "Культурные выходные" музеи, участвовавшие в акции, посетили 50 тысяч гостей, что в три раза больше, чем в обычные выходные.