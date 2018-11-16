МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Во время заседания комиссии по условно-досрочному освобождению убийца Джона Леннона Дэвид Чепмен признался, что испытывает угрызения совести и стыдится своего преступления "с каждым годом все больше и больше". Полный скрипт проходивших в августе слушаний был опубликован только в четверг. Его приводит издание The Daily Mail.
Чепмен сообщил, что Леннон вел себя "потрясающе", когда давал ему автограф в день убийства, и признался, что до самого последнего момента сомневался, молился и даже хотел вернуться домой.
По его словам, после нападения он не понял, какие испытывает эмоции, но сейчас осознает, что ему было стыдно, и с каждым годом это чувство становится все сильнее и сильнее.
"Я слишком далеко зашел. Я помню, как подумал: "Эй, теперь у тебя есть альбом, он поставил на нем автограф, просто иди домой", однако я никак не мог уйти домой", — заявил убийца.
По словам Чепмена, он не испытывал никакой вражды к музыканту, а лишь искал известности, и назвал убийство "бессмысленным" поступком.
В августе убийца получил десятый отказ в условно-досрочном освобождении. Вдова Йоко Оно отказалась комментировать решение, но ее адвокат сообщил, что она попросила комиссию не выпускать Чепмена.
До спланированного убийства он несколько раз пытался покончить с собой и лечился от депрессии. Кроме того, Чепмен признался, что размышлял над покушением на Элизабет Тейлор и Жаклин Кеннеди Онассис.
Суд признал убийцу вменяемым и приговорил его к пожизненному заключению с правом подачи прошения об условно-досрочном освобождении через 20 лет.