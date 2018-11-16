Номер машины, на которой разбился Цой, продали за два миллиона рублей

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Номерной знак машины "Москвич", за рулем которой погиб легендарный музыкант Виктор Цой, приобрел по стартовой цене в 2 миллиона рублей постоянный покупатель аукциона "Литфонд", имя которого не разглашается, сообщил РИА Новости глава аукционного дома Сергей Бурмистров.

"Номерной знак ушел с аукциона по стартовой цене 2 миллиона рублей, его приобрел наш постоянный покупатель. Стартовая цена доверенности на управление этой машиной тоже была два миллиона, ее купили через интернет за 2 миллиона 600 тысяч рублей", — рассказал Бурмистров.

Он отметил, что на аукцион также были выставлены свидетельство о смерти Цоя и записка, адресованная музыканту Юрию Бутусову, но они не были проданы.

Ранее на аукционе продали советский паспорт Цоя, записную книжку с телефонами его друзей, а также редкие рукописи двух песен, обнаруженные после его смерти в квартире друзей. Паспорт ушел с молотка за 9 миллионов рублей, за 3 миллиона рублей приобрели записную книжку музыканта, а рукопись песни "Хочу перемен!" — за 3,6 миллиона рублей.

Один из основателей группы "Кино" Виктор Цой погиб в автокатастрофе в Латвии в 1990 году. Он находился за рулем автомобиля "Москвич-2141".