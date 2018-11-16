Россия и Германия подпишут в Петербурге ряд соглашений по "Русским сезонам"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноя — РИА Новости. Россия подпишет ряд соглашений с Германией по масштабному культурному проекту "Русские сезоны" на полях Санкт-Петербургского международного культурного форума, сообщает пресс-служба проекта.

Проект "Русские сезоны" пройдет в Германии в 2019 году.

"Подписантами документов станут российские и иностранные представители органов власти, культурных учреждений, организаторов и операторов мероприятий. Соглашения положат начало новым культурным проектам, развитию международного сотрудничества, укреплению связей в области культуры", — говорится в сообщении.

В частности, Минкультуры РФ и комитет по культуре Санкт-Петербурга подпишут дорожную карту "Русских сезонов" на 2019 год, дирекция проекта заключит соглашение с Российским центром науки и культуры в Берлине.

"Дирекция международного культурного проекта "Русские сезоны", Государственное бюджетное учреждение культуры Москвы "Московский музыкальный театр "Геликон-опера" и Немецкая Опера на Рейне подпишут документ о проведении гастролей театра "Геликон-опера" в Германии", — уточнили в пресс-службе.

Также подпишут соглашение о гастролях камерный оркестр "Виртуозы Москвы", петербургский театр "Мюзик-Холл" и Тюрингский симфонический оркестр под управлением маэстро Фабио Мастранджело. Кроме того, будет подписано соглашение о концерте Всероссийского юношеского симфонического оркестра под управлением Юрия Башмета на сцене Берлинской филармонии.

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