В Петербурге открыли крупнейшую выставку кукол "Союзмультфильма"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноя — РИА Новости. Зампред правительства РФ Ольга Голодец и министр культуры Владимир Мединский в четверг вечером открыли крупнейшую выставку кукол "Союзмультфильма" в рамках VII Санкт-Петербургского международного культурного форума, передает корреспондент РИА Новости.
По словам председателя правления студии "Союзмультфильм" Юлианы Слащевой, на выставке представлены оригиналы кукол, снимавшихся в мультфильмах, на которых большинство россиян выросли. "В таком количестве оригинальные куклы "Союзмультфильма" никогда не собирались вместе на одной площадке, не были выставлены, подсвечены таким образом, чтобы их можно было смотреть", — сказала Слащева.
Мединский, который, по словам Голодец, был инициатором того, чтобы "поставить "Союзмультфильм" на ноги", присоединился к предыдущим выступавшим и сказал "Да здравствует "Союзмультфильм".
C 16 ноября по 9 декабря в рамках VII Санкт-Петербургского международного культурного форума в галерее NAMEGALLERY на Большой Конюшенной улице будет открыт выставочный проект к 65-летию кукольного объединения киностудии "Союзмультфильм" — выставка кукол "В главных ролях".
В рамках выставки пройдут творческие встречи и мастер-классы с теми, кто создает кукольное кино сегодня. Игорь Хилов, один из немногих мастеров-создателей кукол в России, расскажет о тайнах появления кукольного героя: от эскиза до актера. Встреча с режиссером анимационных фильмов Светланой Андриановой будет посвящена тому, как из книжной графики сделать мультфильм. Специальным гостем выставочного проекта станет художник Марина Курчевская, которая прочитает лекцию о творчестве своего отца — легендарного аниматора Вадима Курчевского. Вход на выставку свободный.