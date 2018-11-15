В Петербурге открыли крупнейшую выставку кукол "Союзмультфильма"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноя — РИА Новости. Зампред правительства РФ Ольга Голодец и министр культуры Владимир Мединский в четверг вечером открыли крупнейшую выставку кукол "Союзмультфильма" в рамках VII Санкт-Петербургского международного культурного форума, передает корреспондент РИА Новости.

"Я не могла сюда не прийти по очень простой причине. Вот в нашем детстве студия "Союзмультфильм" — это была студия, о которой знали все. И мы с нетерпением ждали, когда же появится новый мультфильм, сами ходили все на премьеры. И мы жили одним дыханием с этой великой студией", — сказала на церемонии открытия Голодец.

По словам председателя правления студии "Союзмультфильм" Юлианы Слащевой, на выставке представлены оригиналы кукол, снимавшихся в мультфильмах, на которых большинство россиян выросли. "В таком количестве оригинальные куклы "Союзмультфильма" никогда не собирались вместе на одной площадке, не были выставлены, подсвечены таким образом, чтобы их можно было смотреть", — сказала Слащева.

Мединский, который, по словам Голодец, был инициатором того, чтобы "поставить "Союзмультфильм" на ноги", присоединился к предыдущим выступавшим и сказал "Да здравствует "Союзмультфильм".

C 16 ноября по 9 декабря в рамках VII Санкт-Петербургского международного культурного форума в галерее NAMEGALLERY на Большой Конюшенной улице будет открыт выставочный проект к 65-летию кукольного объединения киностудии "Союзмультфильм" — выставка кукол "В главных ролях".

Как сообщают организаторы форума, на выставке зрители смогут увидеть настоящих Чебурашку и Крокодила Гену, Удава и Мартышку, Слоненка, Попугая и многих других легендарных персонажей кукольных фильмов. Из музея киностудии в Петербург впервые приедут декорации мультфильмов "Козленок, который считал до десяти", "Чебурашка" и "Варежка", персонажи мультфильма "Гофманиада", экранизации стихотворения Осипа Мандельштама "Два трамвая" и фильма о пластилиновых границах мира "Белоснежье". На выставке представлена инсталляция, раскрывающая процесс создания кукольного героя от художественного эскиза до готовой к съемкам куклы-актера.

В рамках выставки пройдут творческие встречи и мастер-классы с теми, кто создает кукольное кино сегодня. Игорь Хилов, один из немногих мастеров-создателей кукол в России, расскажет о тайнах появления кукольного героя: от эскиза до актера. Встреча с режиссером анимационных фильмов Светланой Андриановой будет посвящена тому, как из книжной графики сделать мультфильм. Специальным гостем выставочного проекта станет художник Марина Курчевская, которая прочитает лекцию о творчестве своего отца — легендарного аниматора Вадима Курчевского. Вход на выставку свободный.