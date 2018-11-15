В "Геликон-опере" откроют бюст Хворостовского

МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. В московском театре "Геликон-опера" 21 ноября, накануне годовщины кончины выдающегося артиста Дмитрия Хворостовского, установят его бюст работы скульптора Владимира Усова, сообщили в пресс-службе театра.

Бюст из бронзы весом 200 килограмм был изготовлен специально для "Геликон-оперы" при поддержке близких друзей Хворостовского – Игоря Крутого, Лилии Виноградовой, Павла Астахова, Дмитрия Бертмана и Константина Орбеляна. На церемонии открытия бюста будут присутствовать родители Хворостовского – Людмила Петровна и Александр Степанович Хворостовские.

Также в этот день в театре стартует серия спектаклей оперы "Евгений Онегин" Чайковского — исторической постановки Константина Станиславского, созданной в 1922 году в Оперной студии. Первое представление театр посвящает памяти Дмитрия Хворостовского, большого друга геликоновской семьи.

Эта опера Чайковского была особенным событием и для молодого Хворостовского – в 1990 году после победы на Всесоюзном конкурсе певцов имени Глинки, он впервые выступил в роли Евгения Онегина на сцене Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. Это был его оперный дебют в Москве.

Выдающийся баритон Дмитрий Хворостовский скончался 22 ноября 2017 года в Лондоне на 56-м году жизни после продолжительной болезни.