Всероссийская инклюзивная акция "Музей для всех!-2018" пройдет 1-2 декабря

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Всероссийская инклюзивная акция "Музей для всех!-2018", посвященная созданию комфортной музейной среды для каждого посетителя, пройдет 1 и 2 декабря 2018 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе акции.

"В рамках новой акции в течение 1 и 2 декабря музеи-участники будут проводить мероприятия для посетителей с инвалидностью, их семей, друзей и всех желающих. Художественные, краеведческие, исторические, естественно-научные и другие музеи представят инклюзивные программы, помогающие социализации, творческому самовыражению и профориентации детей с особенностями физического и ментального развития. Увлекательные экскурсии, концерты, конкурсы, мастер-классы и другие образовательные мероприятия будут интересны и взрослым посетителям. Каждый желающий сможет не только ознакомиться с художественными произведениями и артефактами, но и научиться чему-то новому, поучаствовать в дискуссиях о культуре, искусстве и истории", — говорится в сообщении.

Отмечается, что эта акция проводится второй год подряд, 2 декабря 2017 года прошла первая акция "Музей для всех! День инклюзии", организованная Российским комитетом Международного совета музеев (ИКОМ России) и инклюзивным социальным проектом об искусстве "Колесо Обозрения" при поддержке Благотворительного фонда Сбербанка "Вклад в будущее", более 250 российских музеев провели в этот день мероприятия для посетителей с инвалидностью и особенностями развития, которые смогли прикоснуться к миру культуры, искусства, истории.

"Задача акции — привлечь внимание широкой общественности к значимости равноправного участия всех людей в культурной жизни. Команда проекта призывает развивать доступную среду и расширять возможности участия людей с инвалидностью в музейных мероприятиях. Практика вовлечения людей с инвалидностью в активную социальную жизнь может и должна стать повседневной, а визит в творческую студию или галерею — рядовым событием", — рассказали организаторы.

В пресс-службе добавили, что партнерами проекта "Инклюзивный музей" выступают известные музеи России: Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, Музей русского импрессионизма, Государственный Дарвиновский музей, Государственный музей-заповедник "Царицыно", Омский музей изобразительных искусств имени М. А. Врубеля, Институт русского реалистического искусства, Государственный Русский музей, Государственный музей — культурный центр "Интеграция" имени Н.А. Островского, Музей занимательных наук "Экспериментаниум", Мультимедиа Арт Музей, Музей "Огни Москвы", Государственный музей истории религии.

Проект реализуется при поддержке Благотворительного фонда "Вклад в будущее" и фонда Владимира Потанина, а также содействии АИС "Единое информационное пространство в сфере культуры" и портала "Культура.РФ" Минкульта РФ.