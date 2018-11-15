Госдума приняла закон о налоговых льготах меценатам

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Госдума приняла закон о налоговых льготах лицам, оказавшим финансовую поддержку государственным и муниципальным учреждениям культуры.

Документ предоставляет регионам право увеличить максимальный размер социального налогового вычета по НДФЛ, предоставляемого гражданам – меценатам, до 30% суммы дохода, полученного в налоговом периоде и подлежащего налогообложению. Вычет в таком размере предоставляется, если получателями пожертвований являются государственные и муниципальные учреждения, осуществляющие деятельность в области культуры, а также некоммерческие организации (фонды) в случае предоставления им такой поддержки для формирования целевого капитала.

При этом регионы будут вправе установить категории учреждений, некоммерческих организаций и фондов, пожертвования которым могут быть приняты к вычету в таком размере. Сейчас гражданам, жертвующим деньги некоммерческим организациям в области культуры, предоставляется вычет в размере фактически произведенных расходов, но не более 25% суммы дохода, полученного в налоговом периоде и подлежащего налогообложению.

В состав инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций закон включает расходы в виде пожертвований, перечисленных государственным и муниципальным учреждениям, осуществляющим деятельность в области культуры, а также некоммерческим организациям (фондам) на формирование целевого капитала в целях поддержки данных учреждений. При этом регионы смогут установить предельные суммы таких пожертвований и категории их получателей.

Данные изменения будут стимулировать граждан и организации, которые готовы жертвовать деньги на сохранение культурных ценностей и развитие деятельности в области культуры, оказывать финансовую поддержку учреждениям, некоммерческим организациям и фондам в данной сфере, пояснял ранее РИА Новости заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Леонид Симановский.