В Петербурге открыли деловую площадку Культурного форума

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноя — РИА Новости. Заместитель министра культуры Российской Федерации Павел Степанов в четверг открыл деловую площадку VII Санкт-Петербургского международного форума.

По словам Степанова, деловая площадка объединит более 25 различных мероприятий: это презентации, мастер-классы, подписание стратегических соглашений в области культуры и искусства.

"Культура стирает границы и показывает, что у нас много общего. Русская культура всегда была, есть и будет уникальный явлением мировой культуры. Выдающиеся художники, композиторы, поэты, писатели России внесли неоценимый вклад в мировую сокровищницу культуры", — сказал Степанов.

На деловой площадке форума, расположенной в Российском этнографическом музее, подпишут более 30 соглашений о сотрудничестве между российскими и зарубежными компаниями и учреждениями. По словам куратора деловой площадки Кристины Трубиновой, Петербург "вновь даст старт множеству долгосрочных партнерств и заложит фундамент реализации совместных региональных и международных инициатив".

"Четырехстороннее соглашение о сотрудничестве будет заключено между Российской государственной библиотекой, Всероссийской государственной библиотекой иностранной литературы имени М.И. Рудомино, Саксонской земельной библиотекой — Государственной университетской библиотекой в Дрездене и Государственной библиотекой в Берлине — Прусское культурное наследие", — отметили в пресс-службе форума.

Соглашения также подпишут Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения и французский Университет Париж-1 Пантеон Сорбонна, Хайнаньский педагогический университет и Международная кинотелевизионная компания "Фэнье Глобал", а также финский Университет прикладных наук Иоэнсуу.

Договоры заключат компания "Росгосцирк" и Японская цирковая академия, цирк "Циркус Трапиз" (Дания), китайская Акробатическая ассоциация города Учао, Донецкий государственный цирк "Космос" и Гомельский государственный цирк. "В рамках площадки запланирована серия подписаний соглашений о сотрудничестве между международным культурным проектом "Русские сезоны" и культурными учреждениями Германии. Напомним, торжественная церемония открытия сезонов состоится 7 января в Берлине", — добавляется в сообщении.

Также планируется, что "Союзмультфильм" подпишет соглашение с французской Cyber Group Studios, в том числе предполагающее создание проектов "Цифровая девочка" и "Одиссея волшебных шахмат".

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