Путин поприветствовал участников Петербургского культурного форума

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей VII Санкт-Петербургского международного культурного форума, отметив, что культура во многом определяет положение России в мире, сообщается на сайте Кремля.

"Ключевая тема вашей нынешней встречи – "Культура как стратегический потенциал страны" – сегодня особенно актуальна и востребована. Культура несёт великую просветительскую, объединяющую миссию, обеспечивает непрерывную связь времён и поколений, воспитывает в человеке высокие нравственные, гражданские качества. Во многом определяет положение России в мире. И потому так важно создавать необходимые условия для приобщения людей к её богатейшему наследию и ценностям", — говорится в приветствии.

Президент выразил уверенность в том, что форум пройдёт в творческой атмосфере, а его работа будет содействовать развитию открытого, конструктивного диалога государства и общества в вопросах сбережения уникального исторического, культурного, духовного достояния, укрепления международного гуманитарного сотрудничества.

Он также добавил, что рассчитывает, что участники форума получат самые добрые, незабываемые впечатления от интересных и содержательных мероприятий в его рамках.