На Культурном форуме в Петербурге соберут коллекцию подкастов РИА Новости

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноя — РИА Новости. РИА Новости представит свой новый мультимедийный проект "Подкасты" в оригинальном формате на открывающемся в четверг VII Санкт-Петербургском международном культурном форуме (СПМКФ-2018). Специально к форуму агентство, выступающее его генеральным информационным партнером, выпустило лимитированную серию почтовых открыток с тематической подборкой эпизодов: интересные музейные истории в подкасте "Экспонат" и подкаст "Как это по-русски" о любопытных тонкостях языка.

Открытки не только станут сувенирами для гостей и участников, но и продемонстрируют синтез традиционных и новых медиа: отсканировав QR-код с помощью смартфона, все желающие получат доступ к серии подкастов на сайте ria.ru. Открытки РИА Новости, выпущенные ограниченным тиражом, можно найти на центральных площадках форума — в Главном штабе Эрмитажа, Манеже и Этнографическом музее, а также на стойках в официальных отелях СПМКФ.

"Подкасты — это один из главных трендов в медиа, ведь время, которое пользователь готов потратить на чтение или просмотр видео, не бесконечно. А аудио — это пассивное восприятие, второй слой. Вы можете бегать, готовить, убирать квартиру или ехать в метро — и слушать подкасты. Их потребление будет расти", — уверена заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Наталья Лосева. На СПМКФ-2018 она выступит модератором сессии "Музеи как институт развития. Новая система координат" в рамках деловой программы форума.

МИА "Россия сегодня" запустило собственную линейку подкастов в октябре: эпизоды подкастов публикуются ежедневно на сайте ria.ru в разделе " Подкасты ". Культура, социальные темы, спорт, наука — темы подкастов, над которыми работает команда медиагруппы "Россия сегодня". Для их создания были использованы самые разные жанровые решения: от многосерийных документальных аудиоспектаклей до дискуссий и интервью. Партнерами проекта уже стали благотворительный фонд "Подари жизнь" и проект "Игры победителей", Биологический музей имени К.А. Тимирязева, Дарвиновский музей, Театральный музей имени А.А. Бахрушина, Музей космонавтики и другие.

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VII Санкт-Петербургский международный культурный форум пройдет в Северной столице с 15 по 17 ноября 2018 года. За годы проведения СПМКФ стал культурным событием мирового уровня, притягивающим тысячи экспертов в области культуры со всего мира: звёзд театра, оперы и балета, выдающихся режиссёров и музыкантов, общественных деятелей, представителей власти и бизнеса, академического сообщества. Организаторами форма выступают правительство Российской Федерации, министерство культуры РФ и правительство Санкт-Петербурга.