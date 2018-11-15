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Культура

Гастроли Мариинского театра пройдут в Китае, Южной Корее и Японии

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© РИА Новости / Игорь РуссакПерейти в фотобанкБалет Лебединое озеро в Мариинском театре. Архивное фотоБалет Лебединое озеро в Мариинском театре. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Руссак
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Масштабные гастроли Мариинского театра, которые продлятся с 15 ноября по 14 декабря, пройдут в городах Китая, Южной Корее и Японии, сообщили в пресс-службе театра.

Диана Вишнева и Владимир Шкляров в балете Ромео и Джульетта в постановке Мариинского театра. Архивное фото
© Фото : пресс-служба Мариинского театра
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Мариинский театр начнет свой традиционный гастрольный тур по странам Азиатско-Тихоокеанского региона выступлениями в Республике Корея. На сцене Центра исполнительских искусств Седжона (Сеул) с 15 по 18 ноября состоятся четыре показа балета "Дон Кихот" Людвига Минкуса в хореографии Александра Горского по мотивам спектакля Мариуса Петипа. За пультом Симфонического оркестра Мариинского театра — дирижер Алексей Репников.

Затем коллектив театра отправится в Китай, где с 22 ноября по 4 декабря на сцене Центра исполнительских искусств провинции Цзянсу (Нанкин) впервые пройдет Фестиваль Мариинского театра. Программа включает как оперные, так и балетные постановки, симфонические концерты и специальные события для детской аудитории.

Откроет фестиваль серия показов балета Чайковского "Лебединое озеро" в хореографии Мариуса Петипа и Льва Иванова в редакции Константина Сергеева. Затем балетная труппа отправится в Японию, а оперная труппа продолжит выступления на фестивале в Китае.

Художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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С 30 ноября по 2 декабря при участии выдающегося состава исполнителей (Мария Гулегина, Алена Дьякова, Нажмиддин Мавлянов) пройдут показы оперы "Тоска" Джакомо Пуччини в режиссуре Ханса-Йоахима Фрая. За дирижерским пультом — Кристиан Кнапп.

Дневная концертная программа 1 и 2 декабря будет адресована юным зрителям, в исполнении музыкантов Мариинского оркестра прозвучит симфоническая сказка Сергея Прокофьева "Петя и волк".

Кульминацией фестиваля станут два вечера под управлением Валерия Гергиева. В программе концерта — произведения Модеста Мусоргского и Мориса Равеля. В заключительный вечер 4 декабря состоится показ оперы Джузеппе Верди "Макбет" в постановке Дэвида Маквикара при участии звездного состава исполнителей.

Балетная труппа, которая начнет свои выступления в Японии 28 ноября (они продлятся до 9 декабря), откроет гастроли серией показов балетов "Дон Кихот" и "Лебединое озеро" на сцене "Бунка Кайкан" в Токио.

Концерт Симфонического оркестра Мариинского театра. Архивное фото
© РИА Новости / Яков Андреев
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В рамках японского тура также состоится несколько гала-программ, куда войдут одноактные балеты и хореографические номера классического наследия ("Шопениана",Grand pаs из балета "Пахита", адажио из "Спящей красавицы", па-де-де из балетов "Корсар" и "Талисман"). В гала-программу включены и работы современных хореографов — "Соло" Ханса ван Манена, "Ballet 101" Эрика Готье, "Flashback" Ильи Живого, "Parting" Юрия Смекалова.

Балеты "Дон Кихот" и "Лебединое озеро" 30 ноября и 1 декабря будут исполнены на сцене Центра исполнительских искусств Хёго (Нисиномия). За дирижерским пультом — Алексей Репников и Гавриэль Гейне. В спектаклях примут участие ведущие солисты балета "Мариинки".

После выступления в Японии балетная труппа вернется в Китай, где с 12 по 14 декабря на сцене Большого театра Тяньцзиня состоится три показа балета "Лебединое озеро". Эти спектакли завершат гастрольный тур Мариинского театра по странам Азиатско-Тихоокеанского региона.

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