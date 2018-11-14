Умер актер Сергей Юртайкин

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Российский актер Сергей Юртайкин скончался минувшей ночью на 92-м году жизни. Об этом сообщается на сайте ВГИК имени Герасимова.

"Один из студентов Сергея Аполлинариевича (Герасимова. — Прим. ред.), сыгравший в легендарном "Тихом Доне", — отметили в пресс-службе института.

Артист окончил ВГИК в 1953 году. После окончания поступил в труппу Театра-студии киноактера, в котором работал до 1990 года.

Помимо "Тихого Дона", Юртайкин сыграл в таких кинофильмах, как "Верные друзья" и "Невероятные приключения итальянцев в России".