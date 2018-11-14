В "Зарядье" в новогодние каникулы покажут балет-опера-цирк "Щелкунчик"

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Спектакль "Щелкунчик" в новом переосмысленном мультижанровом формате, в котором объединены балет, опера, цирк и новые технологии, пройдет в дни школьных каникул со 2 по 8 января в МКЗ "Зарядье".

В основу спектакля легли бессмертная музыка Петра Чайковского и стихи Демьяна Кудрявцева. Идея нового формата принадлежит сценографу и продюсеру Павлу Каплевичу, который создал оригинальные декорации.

"Мы решили попробовать сделать новогодний мультижанровый микс на новой площадке "Зарядье", техническое оснащение которой позволяет экспериментировать в разных жанрах… Постановка учитывает все особенности зала", — рассказал на пресс-конференции Каплевич.

По словам Каплевича, парк "Зарядье" в этом году будет оформлен к Новому году в стилистике "Щелкунчика", активности начнутся в парке до спектакля и продолжатся после него.

Режиссер спектакля Нина Чусова отметила, что представление будет интересно и взрослым, и детям. Создатели надеются, что шоу получится фееричным.

"Здесь все будет необычно — такой детский сон, в который мы все должны погрузиться… Дети познакомятся с великим произведением, увидят, как оно уживается с современным искусством", — сказала на пресс- конференции режиссер Нина Чусова.

Она отметила, что помимо балета, оперы, в постановке будет присутствовать еще и цирк.

"Очень бы хотелось, чтобы в Новый год у всех было хорошее настроение — это наш посыл", — добавила Чусова.

Костюмы к спектаклю создал мастер эпатажа, художник Андрей Бартенев. Хореограф Анна Абалихина вывела танцы за пределы сцены в трехмерное пространство.

"Мы задумали аттракцион для детей и родителей, для этого нужны всякие фокусы в костюмах героев, и они будут", — отметил Бартенев.

Балет-опера-сказка для детей и взрослых "Щелкунчик" пройдет в дни школьных каникул в "Зарядье" со 2 по 8 января. —0-