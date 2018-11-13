Приставы взыщут с Земфиры 11 тысяч рублей за неправильную парковку

МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Приставы взыщут с певицы Земфиры 11 тысяч рублей за неправильную парковку и неуплату штрафа в срок.

Как сообщила РИА Новости пресс-секретарь Хамовнического суда Ольга Мышелова, в апреле Земфира была дважды оштрафована за неправильную парковку — на 2,5 и 3 тысячи рублей. "Мировым судом было вынесено два постановления в отношении Земфиры Рамазановой по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ (неуплата административного штрафа в срок)", — добавила Мышелова.

Данное правонарушение влечет увеличение суммы штрафов в два раза. Таким образом, Земфира должна уплатить 5 и 6 тысяч рублей, сказано в базе данных исполнительных производств судебных приставов.