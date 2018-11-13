Прощание с композитором Лученком состоится в Минске 14 ноября

МИНСК, 13 ноя — РИА Новости. Прощание с народным артистом СССР и Белоруссии, известным композитором Игорем Лученком состоится в среду в Минске, сообщила РИА Новости во вторник пресс-секретарь Минкультуры Белоруссии Илона Немова.

Лученок скончался на 81-м году жизни, об этом сообщил художественный руководитель ансамбля "Сябры" Анатолий Ярмоленко на своей странице в Facebook. Ранее Лученок был госпитализирован в Городскую клиническую больницу Минска с инсультом.

"Прощание с Игорем Михайловичем состоится 14 ноября в Центральном Доме офицеров… Его похоронят на Московском кладбище в Минске", — сказала Немова.

Произведения, написанные Лученком, вошли в репертуар многих советских и российских исполнителей и музыкальных коллективов, таких как Иосиф Кобзон, София Ротару, Лев Лещенко, Эдуард Хиль, ВИА "Песняры", "Сябры", "Верасы". Написанную им мелодию "Песни про Минск" отбивают каждый час куранты на башне Минской ратуши.